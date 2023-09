21 de oameni au murit în sudul Braziliei, în urma unui ciclon care a provocat inundații grave. VIDEO

„Din păcate, am primit informaţii că au fost găsite 15 corpuri în municipalitatea Muçum, ceea ce ridică bilanţul la 21 de morţi", a declarat marţi guvernatorul statului Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, într-o conferinţă de presă.

Acest ciclon, care a început luni să lovească această regiune frontalieră cu Uruguay şi Argentina, a provocat "cel mai grav bilanţ pentru un eveniment meteo în Rio Grande do Sul", a adăugat el.

În iunie, un alt ciclon a făcut 16 morţi în acelaşi stat.

Guvernatorul a precizat că au fost mobilizaţi câteva zeci de pompieri şi că "mai multe sute de persoane" au fost salvate.

Pentru evacuarea locuitorilor izolaţi au fost folosite elicoptere, deoarece unele drumuri sunt complet inutilizabile din cauza inundaţiilor.

Torrential rain and winds caused by an extratropical cyclone have left at least 21 people dead in southern Brazil, officials said Tuesday.

