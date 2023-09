„Totul este sub apă. Este o nebunie”. Indundații devastatoare în Spania. Doi oameni au murit și doi sunt dispăruți. VIDEO

Ploaia torenţială bruscă a transformat străzile în râuri de noroi care au târât maşini şi coşuri de gunoi în regiunile Madrid, Castilia-La Mancha, Catalonia şi Valencia. De asemenea, în multe zone a căzut grindină.

Serviciile de urgenţă au trimis elicoptere pentru a salva persoanele care s-au refugiat pe acoperişurile caselor lor în zona Toledo, la aproximativ 50 km sud-vest de Madrid.

Două persoane au murit în zona rurală din jurul oraşului central Toledo, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

„Totul este sub apă. Este o nebunie”, a declarat un rezident din Toledo.

Spain is hit by a hurricane

The Hurricane Dana and torrential downpours led to severe flooding in Spain. The subway is flooded in #Madrid.

Residents of the capital and the district of Mancha Alta de Toledo were urged not to leave their homes. pic.twitter.com/gnGH49lHrA