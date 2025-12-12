Întâlnirile secrete dintre FBI şi negociatorul ucrainean stârnesc îngrijorare. Oficialii occidentali cer clarificări imediate

12-12-2025 | 20:43
FBI simulare la hotel
Getty

Directorul FBI, Kash Patel, şi adjunctul său, Dan Bongino, s-au întâlnit cu principalul negociator de pace al Kievului, Rustem Umerov, în contextul unei campanii de presiune din partea SUA pentru încheierea războiului.

autor
Sabrina Saghin

Întâlnirile secrete dintre principalul negociator de pace al Ucrainei şi liderii FBI au introdus o nouă incertitudine în negocierile cu miză foarte mare, scrie The Washington Post (WP) citând diplomaţi şi oficiali familiarizaţi cu această chestiune.

În ultimele câteva săptămâni, negociatorul principal al preşedintelui Volodimir Zelenski, Rustem Umerov, a zburat de trei ori la Miami pentru a se întâlni cu trimisul special al preşedintelui Donald Trump, Steve Witkoff, şi pentru a discuta o propunere de încheiere a conflictului cu Rusia, după un război ce durează de aproape patru ani.

Umerov s-a întâlnit cu liderii FBI

Dar, în timpul şederii sale în Statele Unite, Umerov a avut întâlniri cu uşile închise şi cu directorul FBI, Kash Patel, şi cu directorul adjunct, Dan Bongino, potrivit a patru persoane, care, la fel ca şi altele, au vorbit sub condiţia anonimatului.

Întâlnirile au provocat îngrijorare în rândul oficialilor occidentali, care nu cunosc intenţiile şi scopul acestora. Unii au declarat că ei cred că Umerov şi alţi oficiali ucraineni i-au căutat pe Patel şi Bongino în speranţa de a obţine o amnistie pentru orice acuzaţii de corupţie cu care s-ar putea confrunta.

Volodimir Zelenski
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani

Alţii se tem că noul canal de comunicare ar putea fi folosit pentru a exercita presiuni asupra guvernului Zelenski să accepte un acord de pace, propus de administraţia Trump, care conţine concesii importante pe care trebuie să le facă Kievul, scrie WP.

Ambasadoarea Ucrainei la Washington, Olha Stefanişîna, a confirmat întâlnirea lui Umerov cu FBI şi a declarat pentru The Washington Post că acesta „a abordat doar probleme legate de securitatea naţională” care nu pot fi dezvăluite public.

FBI a discutat securitatea naţională

Un oficial al FBI a declarat că întâlnirile cu Umerov au inclus discuţii despre interesele comune ale celor două ţări în materie de aplicare a legii şi securitate naţională. Subiectul corupţiei în rândul funcţionarilor publici din Ucraina a fost abordat în cadrul uneia dintre întâlniri, dar nu a fost tema principală, a declarat oficialul. Orice sugestie că discuţiile lui Patel ar fi fost inadecvate este „o absurditate totală”, a adăugat oficialul.

Cei doi lideri ai FBI au criticat Ucraina în diverse declaraţii publice. În martie, Patel a pus la îndoială amploarea ajutorului acordat de SUA Ucrainei şi a îndemnat Congresul să investigheze dacă fondurile americane trimise acolo au fost utilizate în mod abuziv. Bongino l-a acuzat pe Zelenski că a acoperit activităţile presupus corupte ale fiului preşedintelui Joe Biden, al cărui mandat în consiliul de administraţie al unei companii energetice ucrainene a fost supus unei examinări intense.

Trump „este foarte suspicios faţă de Zelenski, din cauza a ceea ce el şi unii dintre oamenii din guvernul său au făcut pentru a ascunde nebunia lui Joe Biden”, a declarat Bongino în februarie.

Casa Albă a explicat comunicarea cu Kievul

Un reprezentant al Casei Albe a declarat că „oficialii americani comunică în mod regulat cu liderii mondiali cu privire la probleme de securitate naţională de interes comun”. Oficialul a adăugat că echipa de securitate naţională a lui Trump „a discutat atât cu ruşii, cât şi cu ucrainenii pentru a facilita un acord care să pună capăt războiului” şi că oricine îşi exprimă îngrijorarea cu privire la întâlnirile cu FBI „nu este la curent cu aceste discuţii diplomatice şi nu are nicio idee despre ceea ce se discută”.

Un reprezentant al biroului lui Zelenski a refuzat să comenteze orice întâlnire specifică, dar a insistat că „este stupid să legi totul de «corupţie»”, precizează WP.

New York Post a menţionat întâlnirea lui Umerov cu Patel într-un articol publicat pe 28 noiembrie, dar întâlnirea lui Bongino cu Umerov nu a fost raportată anterior.

Discuţiile au loc într-un moment critic pentru Ucraina. Aceasta se află sub presiunea administraţiei Trump pentru a accepta o propunere de încheiere a războiului cu implicaţii enorme pentru graniţele şi integritatea teritorială a ţării.

Ucraina se confruntă cu scandaluri de corupție

De asemenea, se confruntă cu cel mai amplu scandal de corupţie de la preluarea mandatului de către Zelenski în 2019.

Anchetatorii ucraineni au afirmat luna trecută că 100 de milioane de dolari au fost furaţi din sectorul energetic al ţării prin mită şi comisioane ilegale. Opt persoane, printre care şi fostul partener de afaceri al lui Zelenski, sunt acuzate de delapidare, spălare de bani şi tranzacţii ilicite.

Andrii Iermak, principalul consilier al lui Zelenski şi a doua persoană ca putere din Ucraina, a demisionat la sfârşitul lunii noiembrie, după ce casa lui a fost percheziţionată. Un alt fost aliat apropiat al lui Zelenski, Oleksii Cernîşov, care a ocupat funcţia de viceprim-ministru, este acuzat de autorităţile ucrainene că a primit mită în valoare de 1,3 milioane de dolari.

„Există o situaţie de corupţie masivă acolo”, a declarat Trump reporterilor săptămâna aceasta, menţionând că scandalul l-a făcut să ceară alegeri în Ucraina. „Oamenii pun această întrebare: când vor avea loc alegerile?”, a spus Trump.

În interiorul şi în afara Kievului se speculează dacă Umerov, care ocupă şi funcţia de consilier pentru securitate naţională al Ucrainei, ar putea fi implicat în ancheta privind delapidarea, mai ales că autorităţile anticorupţie din ţară îşi extind ancheta şi în sectorul apărării. Umerov a ocupat anterior funcţia de ministru al apărării.

„Am fost surprinsă că l-au trimis să negocieze, având în vedere ceea ce se spune despre posibila sa implicare în scandal”, a declarat Angela Stent, fost ofiţer de informaţii în administraţia George W. Bush şi cercetătoare la Universitatea Georgetown.

Deputatul ucrainean din opoziţie Volodimir Ariev a declarat pentru The Washington Post că este iresponsabil ca Umerov să fie menţinut în funcţia de negociator principal, în condiţiile în care acesta este suspectat.

„O persoană care are o coadă cu acuzaţii de corupţie nu ar trebui să prezideze negocieri decisive până când nu se descotoroseşte de coadă”, a spus Ariev.

Umerov rămâne un atu pentru Kiev

Apărătorii lui Umerov spun însă că el este un atu pentru Kiev: comportamentul său relaxat şi engleza fluentă au creat o relaţie mai bună cu oficialii americani decât cea pe care o aveau cu Iermak, pe care Zelenski se baza foarte mult înainte de a demisiona.

Însă întâlnirile sale cu FBI-ul au stârnit suspiciuni în rândul susţinătorilor occidentali ai Ucrainei. Fiona Hill, fostă oficială a administraţiei Trump, a declarat în faţa Congresului că în primul mandat al lui Trump, Patel s-a implicat în problemele Ucrainei într-un mod care a depăşit sfera atribuţiilor sale de consilier - pe atunci - la Casa Albă.

Raportul de destituire a lui Trump publicat de democraţii din Camera Reprezentanţilor a evidenţiat, de asemenea, discuţiile lui Patel cu Rudy Giuliani înainte de suspendarea de către administraţia Trump a ajutorului militar de 400 de milioane de dolari acordat Ucrainei. Hill a declarat pentru WP că reapariţia lui Patel „va fi probabil privită cu şi mai multă îngrijorare şi consternare în Europa”.

Patel a negat întotdeauna că ar fi avut o legătură secretă cu Trump în ceea ce priveşte Ucraina în timpul primului său mandat şi a afirmat că discuţiile sale cu Giuliani nu aveau nicio legătură cu Ucraina.

Oficialii FBI au colaborat ani de zile cu Biroul Naţional Anticorupţie din Ucraina (NABU) pentru a ajuta guvernul de la Kiev să depăşească corupţia endemică provenită din trecutul sovietic. Însă întâlnirile la nivel înalt între un negociator ucrainean de rang înalt şi directorul FBI nu sunt obişnuite, notează The Washington Post.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, SUA, FBI, donald trump,

Dată publicare: 12-12-2025 20:43

