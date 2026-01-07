Intervenție dificilă a pompierilor în Capitală: un tânăr de 21 de ani a căzut într-o casetă de termoficare

Un tânăr de 21 de ani care trăiește pe străzi a fost salvat de pompieri după o intervenție dificilă, în Sectorul 5 al Capitalei.

Din cauza frigului bărbatul s-a refugiat într-o casetă de termoficare însă a căzut la câțiva metri adâncime și nu a mai putut ieși.

Salvatorii au fost nevoiți să spargă betonul și să taie metalul pentru a ajunge la el. Operațiunea a durat aproape două ore.

Incidentul a avut loc pe strada Cladova, în Sectorul 5 al Capitalei. Tânărul fără adăpost a căutat un loc să se încălzească și a intrat într-o casetă de termoficare. A alunecat însă și a căzut aproximativ 5 metri, într-un spațiu extrem de îngust.



Corespondent ȘtirileProTV: „Se fac aproape 2 ore de când pompierii fac eforturi să-l scoată pe tânărul de 21 de ani aflat la 4 metri adâncime în acea casetă care asigură traversarea magistralelor cu apă caldă de la Ct Progresul pe sub Calea Ferentari.”

Pompierii au fost nevoiți să spargă zidul de beton cu picamerul și să taie elementele metalice cu flexul, pentru a ajunge la victimă.

Sublocotenent Daniel Moroșan - detașamentul special de salvatori ISU B-IF: „Intervenția a fost una cu un caracter dificil din cauza faptului că era foarte îngust acesul, iar în consecință am acționat cu ajutorul sculelor de descarcerare din dotare pentru facilitarea accesului. Pe perioada intervenției la început a comunicat, schița că este în viață.”



Potrivit infromațiilor direcției pentru protecție socială din sectorul 5, tânărul nu are un domiciliu stabil. Locuiește pe străzi și cel mai probabil din cauza frigului s-a refugiat în acea casetă, însă și-a pus viața în pericol pentru că la un moment dat nu a mai putut să iasă de acolo. Doar intervenția propmptă a pompierilor i-a salvat viața.

Bărbatul a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital, pentru îngrijiri.

