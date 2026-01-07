Intervenție dificilă a pompierilor în Capitală: un tânăr de 21 de ani a căzut într-o casetă de termoficare

Stiri actuale
07-01-2026 | 08:02
×
Codul embed a fost copiat

Un tânăr de 21 de ani care trăiește pe străzi a fost salvat de pompieri după o intervenție dificilă, în Sectorul 5 al Capitalei.

autor
Daniel Nițoiu

Din cauza frigului bărbatul s-a refugiat într-o casetă de termoficare însă a căzut la câțiva metri adâncime și nu a mai putut ieși.

Salvatorii au fost nevoiți să spargă betonul și să taie metalul pentru a ajunge la el. Operațiunea a durat aproape două ore.

Incidentul a avut loc pe strada Cladova, în Sectorul 5 al Capitalei. Tânărul fără adăpost a căutat un loc să se încălzească și a intrat într-o casetă de termoficare. A alunecat însă și a căzut aproximativ 5 metri, într-un spațiu extrem de îngust.

Corespondent ȘtirileProTV: „Se fac aproape 2 ore de când pompierii fac eforturi să-l scoată pe tânărul de 21 de ani aflat la 4 metri adâncime în acea casetă care asigură traversarea magistralelor cu apă caldă de la Ct Progresul pe sub Calea Ferentari.”

Pompierii au fost nevoiți să spargă zidul de beton cu picamerul și să taie elementele metalice cu flexul, pentru a ajunge la victimă.

Citește și
protest spital
Anchetă la Spitalul de Urgență Buzău după decesul unui tânăr de 25 de ani. Zeci de oameni au protestat în curtea unității

Sublocotenent Daniel Moroșan - detașamentul special de salvatori ISU B-IF: „Intervenția a fost una cu un caracter dificil din cauza faptului că era foarte îngust acesul, iar în consecință am acționat cu ajutorul sculelor de descarcerare din dotare pentru facilitarea accesului. Pe perioada intervenției la început a comunicat, schița că este în viață.”

Potrivit infromațiilor direcției pentru protecție socială din sectorul 5, tânărul nu are un domiciliu stabil. Locuiește pe străzi și cel mai probabil din cauza frigului s-a refugiat în acea casetă, însă și-a pus viața în pericol pentru că la un moment dat nu a mai putut să iasă de acolo. Doar intervenția propmptă a pompierilor i-a salvat viața.

Bărbatul a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital, pentru îngrijiri.

Sursa: Pro TV

Etichete: termoficare, cazut, casetă,

Dată publicare: 07-01-2026 07:41

Articol recomandat de sport.ro
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Citește și...
Anchetă la Spitalul de Urgență Buzău după decesul unui tânăr de 25 de ani. Zeci de oameni au protestat în curtea unității
Stiri actuale
Anchetă la Spitalul de Urgență Buzău după decesul unui tânăr de 25 de ani. Zeci de oameni au protestat în curtea unității

Protest în curtea Spitalului de urgență din Buzău, după ce un tânăr de 25 de ani - rănit într-un accident la sfârșitul săptămânii - a murit.

Bărbatul din Republica Moldova care și-a ucis fratele într-o casă din Cluj a fost arestat. Detalii șocante din anchetă
Stiri actuale
Bărbatul din Republica Moldova care și-a ucis fratele într-o casă din Cluj a fost arestat. Detalii șocante din anchetă

Un cetățean din Republica Moldova a fost arestat preventiv pentru omor, după ce și-ar fi ucis fratele mai mare. Bărbatul a fost prins în stare de ebrietate și cu hainele pătate de sânge. Cei doi locuiau în aceeași casă, în județul Cluj.

Un cuplu a ajuns în stare gravă la spital după ce mașina în care se afla s-a izbit de un gard, pe un bulevard din Bistrița
Stiri actuale
Un cuplu a ajuns în stare gravă la spital după ce mașina în care se afla s-a izbit de un gard, pe un bulevard din Bistrița

Accident grav, marți noapte, pe un bulevard din Bistrița. Un șofer în vârstă de 38 de ani, care a pierdut controlul mașinii, a intrat pe sensul opus, unde a pus un copac la pământ, apoi s-a izbit de un gard.

Recomandări
WSJ: Trump vrea să cumpere Groenlanda. Liderul SUA spune că tot ce face Danemarca pentru insulă e să ia sănii trase de câini
Stiri externe
WSJ: Trump vrea să cumpere Groenlanda. Liderul SUA spune că tot ce face Danemarca pentru insulă e să ia sănii trase de câini

Donald Trump vrea să cumpere Groenlanda de la Danemarca, iar toate amenințările sale militare sunt, de fapt, o tehnică de negociere, le-a spus secretarul de stat Marco Rubio congresmenilor americani, potrivit WSJ și NYT.

 

Nicușor Dan, despre amenințările cu suspendarea din funcție: „Mi se pare total neserios”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre amenințările cu suspendarea din funcție: „Mi se pare total neserios”

Aflat la Paris – unde liderii europeni au discutat despre garanțiile de securitate pe care ar urma să le primească Ucraina – președintele Nicușor Dan a răspuns la întrebări despre problemele din sistemul românesc de justiție.

Ninsorile și gerul provoacă haos în vestul și centrul Europei. Zăpezile abundente au blocat drumuri, trenuri și aeroporturi
Stiri externe
Ninsorile și gerul provoacă haos în vestul și centrul Europei. Zăpezile abundente au blocat drumuri, trenuri și aeroporturi

Ninsorile și gerul au adus un val de probleme în mai multe țări din vestul, centrul și chiar sudul Europei. Zăpezile au îngreunat traficul rutier, feroviar și aerian în Olanda, Belgia și Franța.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Ianuarie 2026

47:27

Alt Text!
La Măruță
6 Ianuarie 2026

01:29:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Ianuarie 2026

01:46:22

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28