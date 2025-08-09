Întâlnire strategică înainte de summit-ul Trump-Putin: Ucraina, SUA și Europa caută o poziție comună de negociere

Oficiali de rang înalt din Ucraina, Statele Unite și Europa urmează să se întâlnească în acest weekend, în Marea Britanie.

Întâlnirea are loc cu doar câteva zile înaintea summitului programat între președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, anunță Axios, care citează trei surse familiare cu planurile.

Scopul discuțiilor este clar: definirea unei poziții comune în fața potențialului acord de pace care se prefigurează între Washington și Moscova, acord ce ar putea redesena harta estului Ucrainei, scrie Kiev Independent sâmbătă dimineaţă.

Citiți articolul integral pe spotmedia.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













