Întâlnire strategică înainte de summit-ul Trump-Putin: Ucraina, SUA și Europa caută o poziție comună de negociere

Stiri externe
09-08-2025 | 09:47
Oficiali de rang înalt din Ucraina, Statele Unite și Europa urmează să se întâlnească în acest weekend, în Marea Britanie.

Știrile PRO TV

Întâlnirea are loc cu doar câteva zile înaintea summitului programat între președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, anunță Axios, care citează trei surse familiare cu planurile.

Scopul discuțiilor este clar: definirea unei poziții comune în fața potențialului acord de pace care se prefigurează între Washington și Moscova, acord ce ar putea redesena harta estului Ucrainei, scrie Kiev Independent sâmbătă dimineaţă.

Amfiteatrul antic de la Sarmizegetusa, redeschis după 12 ani de lucrări. Cât costă un bilet

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: Ucraina, SUA, europa,

Dată publicare: 09-08-2025 09:47

