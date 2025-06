Întâlnire caldă între Donald Trump și Friedrich Merz. Cancelarul i-a dăruit certificatul de naștere al bunicului Trump VIDEO

”Am fost investiţi cu o misiune de către poporul nostru, iar o parte a acestei misiuni constă în a avea o relaţie bună cu ţara dumneavoastră. Ţin, deci, să vă mulţumesc pentru prezenţa dumneavoastră”, i-a spus preşedintele american liderului german în Biroul Oval.

Friedrich Merz i-a oferit un exemplar înrămat al certificatului de naştere al bunicului său, Frederick (Friedrich) Trump, născut în Germania în 1869.

MERZ: Tomorrow is the D Day anniversary, when the Americans ended a war in Europe

TRUMP: That was not a pleasant day for you? This is not a great day

MERZ: This was the liberation of my country from Nazi dictatorship