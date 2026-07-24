Realitatea este că niciuna dintre aceste afirmații nu oferă dovezi care să susțină acuzațiile. Unele contrazic poziția Spaniei, altele manipulează evenimente reale, imagini vechi sau declarații scoase din context pentru a construi legături cauzale nedemonstrate, potrivit Agerpres.

Teoria presupusului pact dintre Spania și SUA

Conform EFE, o teorie vehiculată susține că Spania a acceptat să permită Statelor Unite să utilizeze bazele militare de la Rota și Morón pentru a lansa atacuri împotriva Iranului, în schimbul câștigării Cupei Mondiale. Aceste relatări nu oferă documente, mărturii sau informații verificabile cu privire la un astfel de presupus pact.

Mai mult, acest lucru contrazice în totalitate poziția oficială exprimată de guvernul spaniol cu câteva luni înainte de finală. La 4 martie, Agenția EFE relata că guvernul a negat „categoric” faptul că Statele Unite ar utiliza bazele militare de la Rota și Morón pentru a lansa atacuri asupra unor poziții iraniene și a precizat, în premieră, că nu ar autoriza o astfel de utilizare.

Până în prezent, nu s-a găsit niciun document oficial care să indice că guvernul și-a schimbat poziția cu privire la utilizarea bazelor sale, contrar celor susținute în mesajele de dezinformare.

Acuzații privind presiuni exercitate de FIFA

O altă teorie susține că FIFA a obligat Argentina să piardă finala, amenințând cu suspendarea echipei naționale pentru zece ani din cauza afișării unui banner pe care scria „Malvinele sunt argentiniene”, după victoria împotriva Angliei în semifinale.

În acest sens, agenția de știri EFE a relatat, la data de 16 iulie, că Regatul Unit a solicitat FIFA deschiderea unei anchete oficiale. La rândul său, postul BBC a publicat, a doua zi, un articol în care se preciza că un purtător de cuvânt al forului conducător a confirmat faptul că se iau în considerare sancțiuni împotriva Argentinei. Cu toate acestea, până în prezent, nu a fost aplicată nicio sancțiune oficială.

Codul Disciplinar FIFA prevede că jucătorii și federațiile pot fi sancționați pentru utilizarea unui eveniment sportiv pentru a face declarații nesportive. Cu toate acestea, regulamentul nu prevede o suspendare de zece ani pentru astfel de acțiuni. În schimb, permite măsuri precum avertismente, amenzi sau suspendări de meciuri.

De asemenea, nu există nicio dovadă publică că FIFA ar fi amenințat Asociația Argentiniană de Fotbal (AFA) sau jucătorii cu excluderea Argentinei timp de zece ani și nici că ar fi oferit să retragă o sancțiune în schimbul pierderii finalei.

Fotografia cu Messi și Lamine Yamal, folosită în teorii conspiraționiste

O altă teorie prezintă fotografia cu Lionel Messi făcându-i baie lui Lamine Yamal când era bebeluș ca un presupus ritual de inițiere masonic sau un „transfer de entitate”.

Mesajele leagă scena de modele numerice asociate cu finala, dar nu oferă documente, mărturii sau dovezi verificabile care să susțină această interpretare.

Imaginea a fost realizată de fotograful Joan Monfort în 2007 pentru un calendar caritabil UNICEF, publicat în anul următor, fapt confirmat deja. Familia lui Lamine Yamal a participat după ce a câștigat o tombolă organizată în Rocafonda, iar bebelușul a fost asociat cu Messi, care nu era încă o vedetă mondială.

Monfort a explicat pentru EFE că fotografia ar fi putut fi realizată cu un alt fotbalist al Barcelonei și că, dacă ar fi avut de ales, familia ar fi preferat, probabil, jucători consacrați la acea vreme, precum Ronaldinho, Xavi Hernandez sau Andres Iniesta.

Arbitrajul și teoriile despre un meci trucat

De asemenea, arbitrajul a fost contestat de mulți argentinieni, fapt demonstrat de strângerea a peste 50.000 de semnături prin care se cere rejucarea finalei Cupei Mondiale, aceștia invocând o conduită „controversată și coruptă” a arbitrului, despre care se susține că ar fi fost „mituit pentru a influența rezultatul meciului”, potrivit ABC.

Toate aceste teorii urmează o logică similară: preiau expresii, imagini sau evenimente izolate și le leagă între ele după ce rezultatul este deja cunoscut, pentru a prezenta înfrângerea ca parte a unui plan ascuns. Însă corelația nu implică o relație de cauzalitate și nu se dovedește că finala a fost trucată.

Selecționata Spaniei și-a adjudecat al doilea titlu mondial din istorie (după cel câștigat în Africa de Sud, în 2010), învingând Argentina cu 1-0 în prelungiri, grație unui gol marcat în minutul 106 de Ferran Torres.