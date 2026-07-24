În noaptea de 23 spre 24 iulie 2026, o navă comercială aflată în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, a transmis un apel de urgență după ce a suferit o avarie. Nava Christiana B, sub pavilion Liberia, transporta cărbuni din Norfolk (SUA) către Ucraina și a solicitat sprijin prin canalul maritim internațional.

Potrivit unui comunicat transmis de Autoritatea Navală Română, alerta a fost primită prin Centrul Maritim de Coordonare și Salvare (MRCC), existând inițial informații potrivit cărora exista riscul evacuării echipajului.

Intervenție în largul Mării Negre

În urma apelului de urgență, au fost activate mecanismele specifice de intervenție. În zona incidentului au fost trimise navele SAR APOLLO și SAR ARTEMIS ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), iar un elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a efectuat o misiune de cercetare aeriană.

Conform comandantului navei, nu există persoane rănite, iar echipajul nu mai solicită evacuarea. De asemenea, nava își poate continua deplasarea către țărm pentru efectuarea verificărilor tehnice și remedierea avariei.

Posibil impact cu o dronă sau o mină

Primele evaluări arată că avaria produsă la nivelul magaziei nr. 6 ar fi putut fi provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine. Cauza exactă urmează să fie stabilită în urma verificărilor.

Autoritățile române monitorizează evoluția situației și mențin cooperarea între structurile implicate. Potrivit Autorității Navale Române, informațiile sunt preliminare și pot fi actualizate pe măsura desfășurării investigațiilor.