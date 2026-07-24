Măsura permite autorităților centrale să mobilizeze mai rapid resurse suplimentare pentru stingerea incendiilor, relatează AFP, citat de News.ro.

Anunțată joi de Ministerul de Interne, decizia are ca scop coordonarea eficientă a intervenției în fața incendiilor care au dus deja la evacuarea a aproximativ 10.000 de persoane din zona Madridului.

Armata preia coordonarea operațiunilor

Prin decretarea stării de urgență, gestionarea crizei este preluată de Unitatea Militară de Urgență (UME).

În mod obișnuit, intervențiile în astfel de situații sunt coordonate de autoritățile regionale. Ministerul de Interne explică însă că, „din cauza caracterului simultan al acestor incendii, combinat cu condiţii meteorologice deosebit de nefavorabile (...) şi complexitatea operaţiunilor de stingere şi de protecţie civilă”, statul a decis să preia coordonarea tuturor acțiunilor și a resurselor disponibile.

„Conducerea operaţională (...) este încredinţată şefului Unităţii Militare de Urgenţă (UME)”, a transmis Ministerul de Interne.

În ultimele zile, Spania s-a confruntat cu numeroase incendii de vegetație, favorizate de temperaturile extreme și seceta prelungită. În special în zonele aride, vegetația uscată a alimentat propagarea rapidă a flăcărilor.

Înaintea anunțului oficial, premierul Pedro Sánchez a transmis pe platforma X că guvernul a „mobilizat toate resursele pentru a stinge incendiile teribile ce afectează în prezent numeroase zone: Ávila, León, Toledo, Madrid şi alte locuri din Spania”, cerând populației „multă prudenţă” și respectarea indicațiilor autorităților.

Cel mai mare incendiu a mistuit 32.000 de hectare

Cel mai amplu incendiu este localizat în provincia Guadalajara, la aproximativ 100 de kilometri nord de Madrid, unde flăcările au distrus deja peste 32.000 de hectare într-o singură săptămână.

Tot joi, cei 3.500 de locuitori ai localității Aldea del Fresno, situată la circa 60 de kilometri vest de Madrid, au fost evacuați preventiv din cauza apropierii incendiului.

Serviciile de urgență au transmis un mesaj de alertă populației și au dispus evacuarea către localități din apropiere. Aldea del Fresno se află în vecinătatea altor localități evacuate în noaptea de miercuri spre joi, ai căror locuitori au putut reveni ulterior acasă, după ameliorarea situației.

Pentru stingerea incendiului din apropierea localității au fost mobilizate 18 echipaje de pompieri, sprijinite de militarii Unității Militare de Urgență, în timp ce mai multe drumuri rămân în continuare blocate din cauza flăcărilor.

Potrivit Sistemului european de informare privind incendiile forestiere (EFFIS), de la începutul anului au ars deja aproape 125.000 de hectare în Spania.

Datele EFFIS arată că, în 2025, incendiile au mistuit peste 393.000 de hectare, cel mai grav bilanț înregistrat în istoria recentă a țării.