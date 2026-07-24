Atac cu cuțitul în Manhattan. Doi bărbați au fost înjunghiați în plină zi, iar suspectul a fost reținut. FOTO

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Suspectul, identificat drept Raul Morales, în vârstă de 51 de ani, se află în custodia Poliției, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească motivul atacurilor.

Ancheta preliminară indică faptul că problemele de sănătate mintală ar fi putut juca un rol în producerea acestor incidente, a precizat oficialul.

Una dintre victime este un bărbat de origine asiatică, iar cealaltă este un bărbat de origine evreiască, a declarat Jessica Tisch, comisarul Departamentului de Poliție din New York (NYPD), scrie News.ro.

Ambele victime, în vârstă de 57, respectiv 50 de ani, au suferit multiple răni prin înjunghiere în diferite zone ale corpului, potrivit NYPD. Două surse din cadrul forțelor de ordine au declarat că atacurile au fost neprovocate.

„În acest moment, nu există nicio legătură cunoscută între Morales şi vreuna dintre victime şi nici între cele două victime”, a spus Jessica Tisch.

Victimele au fost transportate la spital

Poliția a primit un apel la numărul de urgență 911 la scurt timp după ora 13:30 și a găsit prima victimă conștientă, cu o plagă prin înjunghiere în zona spatelui, potrivit unui oficial din cadrul forțelor de ordine.

Cea de-a doua victimă a fost înjunghiată în piept, conform unei surse.

Ambele victime au fost transportate la Spitalul Mount Sinai Morningside. Medicii au anunțat că starea lor este stabilă, iar prognosticul este favorabil.

Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a confirmat într-o postare pe platforma X că a fost informat despre aceste „atacuri oribile prin înjunghiere” și că Poliția investighează motivul agresiunilor.

„Astfel de atacuri odioase şi josnice nu îşi au locul în oraşul nostru”, a scris Mamdani, adăugând că este ușurat de faptul că ambele victime se află într-o stare stabilă.