Atac cu cuțitul în Manhattan. Doi bărbați au fost înjunghiați în plină zi, iar suspectul a fost reținut. FOTO

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Atac sua 3
Getty

Doi bărbați au fost înjunghiați joi după-amiază, în plină zi, în cartierul Upper West Side din Manhattan, New York, potrivit Poliției. Anchetatorii analizează dacă atacurile pot fi încadrate drept infracțiuni motivate de ură, relatează CNN.

autor
Mihaela Ivăncică

Una dintre victime este un bărbat de origine asiatică, iar cealaltă este un bărbat de origine evreiască, a declarat Jessica Tisch, comisarul Departamentului de Poliție din New York (NYPD), scrie News.ro.

Potrivit declarațiilor martorilor și victimelor, agresorul ar fi strigat „Allah Akbar” în timpul ambelor atacuri.

Ancheta preliminară indică faptul că problemele de sănătate mintală ar fi putut juca un rol în producerea acestor incidente, a precizat oficialul.

Suspectul, reținut de poliție

Suspectul, identificat drept Raul Morales, în vârstă de 51 de ani, se află în custodia Poliției, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească motivul atacurilor.

Recomandări Video
Atac sua 3
×

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

ULTIMELE ȘTIRI

Norvegia va sesiza FIFA după intervenția lui Donald Trump care a dus la anularea cartonașului roșu al lui Balogun

Norvegia va sesiza FIFA după intervenția lui Donald Trump care a dus la anularea cartonașului roșu al lui Balogun

Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Final de iulie mai răcoros, apoi revine canicula

Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Final de iulie mai răcoros, apoi revine canicula

Marea Britanie, pregătită să răspundă unui atac cu rachete al Iranului după amenințările la adresa unei baze militare

Marea Britanie, pregătită să răspundă unui atac cu rachete al Iranului după amenințările la adresa unei baze militare

CELE MAI CITITE

Peste 23 de milioane de oameni au semnat o petiție pentru excluderea Argentinei de la Cupa Mondială. FIFA nu a reacționat

Peste 23 de milioane de oameni au semnat o petiție pentru excluderea Argentinei de la Cupa Mondială. FIFA nu a reacționat

Accesoriul montat pe multe mașini care le poate aduce șoferilor o amendă de 350 de euro, pe șoselele din Grecia

Accesoriul montat pe multe mașini care le poate aduce șoferilor o amendă de 350 de euro, pe șoselele din Grecia

Gazzetta dello Sport: Pep Guardiola a solicitat un salariu de 20 milioane euro pe an pentru a antrena Italia

Gazzetta dello Sport: Pep Guardiola a solicitat un salariu de 20 milioane euro pe an pentru a antrena Italia

Bolojan, despre criza petrolului după decizia Kazahstanului: România are rezerve pentru cel puțin două săptămâni

Bolojan, despre criza petrolului după decizia Kazahstanului: România are rezerve pentru cel puțin două săptămâni

Jackpot pentru David Beckham. Fostul căpitan al Angliei a încasat 22 de milioane de euro din publicitate în timpul CM

Jackpot pentru David Beckham. Fostul căpitan al Angliei a încasat 22 de milioane de euro din publicitate în timpul CM

Un militar a murit și alți trei sunt răniți, după ce un elicopter s-a prăbușit pe o bază aeriană din Cehia

Un militar a murit și alți trei sunt răniți, după ce un elicopter s-a prăbușit pe o bază aeriană din Cehia

Ambele victime, în vârstă de 57, respectiv 50 de ani, au suferit multiple răni prin înjunghiere în diferite zone ale corpului, potrivit NYPD. Două surse din cadrul forțelor de ordine au declarat că atacurile au fost neprovocate.

„În acest moment, nu există nicio legătură cunoscută între Morales şi vreuna dintre victime şi nici între cele două victime”, a spus Jessica Tisch.

Victimele au fost transportate la spital

Poliția a primit un apel la numărul de urgență 911 la scurt timp după ora 13:30 și a găsit prima victimă conștientă, cu o plagă prin înjunghiere în zona spatelui, potrivit unui oficial din cadrul forțelor de ordine.

Cea de-a doua victimă a fost înjunghiată în piept, conform unei surse.

Ambele victime au fost transportate la Spitalul Mount Sinai Morningside. Medicii au anunțat că starea lor este stabilă, iar prognosticul este favorabil.

Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a confirmat într-o postare pe platforma X că a fost informat despre aceste „atacuri oribile prin înjunghiere” și că Poliția investighează motivul agresiunilor.

„Astfel de atacuri odioase şi josnice nu îşi au locul în oraşul nostru”, a scris Mamdani, adăugând că este ușurat de faptul că ambele victime se află într-o stare stabilă.

UNTOLD 2026. Scena principală este cea mai mare construită vreodată la acest festival: ajunge până la 38 de metri înălțime

Sursa: News.ro

Etichete: atac cu cutitul, SUA,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Dacia domină Europa! Cel mai bine vândut model în prima jumătate a anului 2026
FOTO | Dacia domină Europa! Cel mai bine vândut model în prima jumătate a anului 2026
Citește și...
Stiri externe
Atac armat la Toronto. Cinci persoane au fost împușcate în timpul unui festival de salsa. Două victime, decedate

Un schimb de focuri soldat cu două morți și trei răniți a avut loc sâmbătă seara în Toronto, în zona în care se desfășura un festival de salsa, a anunțat poliția orașului. 
Stiri externe
Atac armat în SUA de Ziua Independenţei. Opt persoane, inclusiv patru copii, au fost împuşcate. FOTO

Cel puţin opt persoane, între care patru copii, au fost împuşcate în seara zilei de 4 Iulie în Coney Island din Brooklyn, New York, a relatat ABC News duminică, citând Departamentul de Poliţie al oraşului New York (NYPD), conform Reuters.
Stiri externe
Atac armat în Germania. Șase oameni au murit în orașul Stade. Poliția a arestat doi suspecți. VIDEO

Șase persoane au fost ucise luni într-un incident armat în orașul Stade, din nordul Germaniei, a anunțat poliția. Poliția a arestat doi suspecți, inclusiv pe presupusul atacator. 

Recomandări
Știri Actuale
Încă un incident în Marea Neagră. Navă comercială avariată în apropiere de Sfântu Gheorghe - posibil de o dronă sau o mină

O navă comercială care transporta cărbuni din Statele Unite către Ucraina a fost avariată în noaptea de 23 spre 24 iulie în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine de Sfântu Gheorghe.

Stiri Sanatate
Criză de personal în spitale. Guvernul a deblocat doar 22 de posturi din cele 7.600 cerute de Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății a cerut deblocarea a peste 7.000 de posturi în spitalele din toată țara, însă Guvernul a aprobat, deocamdată, doar 22.

Stiri externe
SUA anunță a 13-a noapte consecutivă de atacuri asupra Iranului. Loviturile au vizat baze militare și depozite de drone

Armata SUA anunţă finalizarea celei de-a 13-a nopţi consecutive de atacuri asupra Iranului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Iulie 2026

45:36

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 14 | Echilibrul digestiv în sezonul cald

34:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 11 - Adrian Iencsi

52:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Iulie 2026

01:45:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Risto Radunovic a numit cea mai mare problemă după FCSB - Auda 2-3: „Dezastruos”

Sport

Transfer inspirat la FCSB: „E jucător! Are calitate și aduce plusvaloare”