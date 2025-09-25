Indicele ROBOR la 3 luni a ajuns la o valoare stabilă. Evoluție similară pentru Robor la 6 luni

Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la valoarea de 6,54%, indicele referință pentru dobânzile majorității creditelor în lei acordate înainte de 2019 persoanelor fizice și companiilor.

De asemenea, indicele ROBOR la 6 luni a rămas constant la 6,68%, conform datelor recente, arată news.ro.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă media dobânzilor la care băncile din România se împrumută între ele în lei. Nivelul acestui indice este influențat de lichiditatea pieței și de dobânzile de politică monetară stabilite de Banca Națională a României (BNR).

Pe de altă parte, indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) este 5,55% pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie 2025, urmând să crească la 6,07% pentru trimestrul următor. IRCC este calculat trimestrial, pe baza dobânzii medii zilnice pe care băncile o aplică în tranzacțiile interbancare, fiind aplicat cu o întârziere de un trimestru față de perioada de referință.

