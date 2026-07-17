Trenul este echipat cu un sistem de propulsie cu pile de combustie cu hidrogen, cu o putere declarată de 1.200 de kilowați, și va circula pe o porțiune de 89 de kilometri între orașele Jind și Sonipat, în statul nordic Haryana, potrivit Agerpres.

"Este o zi foarte importantă pentru autosuficiența și dezvoltarea durabilă a Indiei", a declarat prim-ministrul Narendra Modi pe rețeaua X.

Trenul a fost "dezvoltat în întregime în India", a subliniat ministrul transportului feroviar, recunoscând, în același timp, că mai multe dintre componentele sale, inclusiv pilele de combustie, au fost importate.

Un proiect de aproape 12 milioane de dolari

Costul proiectului se apropie de 12 milioane de dolari, a declarat pentru AFP un oficial feroviar de rang înalt. Costul este semnificativ mai mare decât al echipamentelor echivalente alimentate cu motorină sau cu un motor electric convențional.

Înainte de India, și alte țări ca SUA, China și Germania au experimentat trenuri cu hidrogen.

India își modernizează rețeaua feroviară

India a demarat un efort ambițios de modernizare a sistemului său feroviar, o moștenire a colonialismului britanic. Mult întârziatul său tren de mare viteză este așteptat să fie, în sfârșit, operațional în 2027.

Cea mai populată țară din lume, cu 1,5 miliarde de locuitori, are și una dintre cele mai lungi rețele feroviare: 85.000 de kilometri de linii, care au transportat 7,41 miliarde de pasageri și 1,67 miliarde de tone de marfă anul trecut.