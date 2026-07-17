Pentru liniștea clienților, marile companii au introdus în ultimii ani funcții de care știu prea puțini oameni. Aveți un buton de urgență sau posibilitatea de a partaja traseul cu o persoană apropiată.

În București, doi bărbați au ajuns la secția de poliție după ce ar fi amenințat un șofer de ride-sharing că îi fac rău dacă nu le dă 3.500 de lei. În timpul cursei i-ar fi provocat și stricăciuni în mașină.

Tot în Capitală, un bărbat de 36 de ani a ajuns la spital după o cursă încheiată violent, în mijlocul străzii. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care șoferul îl lovește cu pumnul în figură, iar bărbatul cade la pământ. Totul ar fi pornit după ce pasagerul, aflat sub influența alcoolului și cu un comportament agresiv, ar fi spart parbrizul mașinii cu telefonul mobil.

Diana Dănescu, purtător de cuvânt Poliția Capitalei: ”Anumite stări conflictuale au degenerat în fapte de natură penală, infracțiuni precum lovirea sau alte violențe, amenințarea, distrugerea ori alte fapte. Este important de înțeles că nicio neînțelegere apărută în timpul unei curse nu justifică violența”.

Cuplu: ”Cu claxoane, cu înjurături... Aveai senzația că ești un sac de cartof în spate. O agresiune în trafic. La un stop cei din spatele nostru s-au oprit. Au lovit mașina până au spart geamul”.

Companiile au luat propriile măsuri de siguranță

Pasager: ”Și eu pot fi supărat cu ale mele, și el cu ale lui și de la o chestie din asta se poate ajunge cine știe unde”.

Dacă pasagerul este cel care se simte în pericol, are la dispoziție câteva măsuri de siguranță. În unele aplicații, înainte de a începe cursa, ne putem alege un contact de încredere, care ne poate urmări traseul în timp real.

Dacă situația devine gravă, în timpul cursei putem apăsa butonul de urgență, acolo unde acesta este disponibil, pentru a suna rapid la 112. Iar dacă incidentul nu reprezinta o urgență, în cele mai multe aplicații îl putem semnala mai târziu, împreună cu fotografii sau alte dovezi, dacă există. Compania analizează sesizarea și decide dacă sunt necesare măsuri împotriva șoferului.

Pe de altă parte, pentru a limita situațiile în care șoferii sunt în pericol, marile platformele de ride-sharing și-au luat propriile măsuri de siguranță. Cu același buton, șoferul poate cere la rândul său ajutor și are voie să oprească în orice moment cursa.