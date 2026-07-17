Aceasta ar fi pătruns pe contrasens și a intrat într-un autoturism care circula regulamentar, potrivit imaginilor surprinse de camera de bord.

Fosta șefă IPJ, șoferul mașinii lovite, dar și un pasager au fost transportați la spital. Toți sunt în stare stabilă. Verificările cu etilotestul au arătat rezultate negative în cazul ambilor șoferi, au mai transmis polițiștii.

Polițista implicată în accident a condus timp de 5 ani Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, între 2012 și 2017.

În acest caz continuă cercetările.