India a interzis jocurile de noroc online. Guvernul acuză site-urile ”prădătoare” că au ruinat o treime din populația țării

22-08-2025 | 12:54
pariu online
Parlamentul din India a adoptat o lege care interzice jocurile de noroc online, după publicarea unui raport guvernamental conform căruia o treime dintre locuitorii celei mai populate ţări de pe planetă pierd miliarde de dolari la jocurile online.

Cristian Anton

Interdicţia vizează atât site-urile de poker online cât şi pe cele specializate în jocuri sportive online, aşa-numitele fantasy sports. Decizia vine în ciuda faptului că aplicaţiile fantasy de cricket, sportul rege în India, sponsorizează liga indiană de cricket (IPL) precum şi echipa naţională.

Potrivit estimărilor Guvernului de la New Delhi, 450 milioane de persoane pierd în total 2,3 miliarde de dolari pe an la aplicaţiile de jocuri de noroc.

Legea referitoare la "promovarea şi reglementarea jocurilor online" a fost adoptată joi seara de cele două camere ale Parlamentului indian. În virtutea acestui text, orice persoană particulară sau firmă care oferă jocuri de noroc online este pasibilă de o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare.

"Această legislaţie vizează reducerea dependenţei, ruinei financiare şi problemelor sociale provocate de platformele de jocuri prădătoare care prosperă cu promisiuni înşelătoare privind îmbogăţirea rapidă", a afirmat guvernul de la New Delhi, într-un comunicat de presă.

India avea una dintre cele mai mari piețe a jocurilor online din lume

Piaţa indiană a jocurilor online este una din cele mai mari din lume. Noua lege include însă unele excepţii pentru sporturile electronice şi jocurile educative, care potrivit Guvernului, vor fi promovate în cadrul economiei digitale.

Actorii din acest sector au pledat pentru o înăsprire a reglementării şi a taxării mai degrabă decât o interdicţie generală, avertizând că interdicţia va direcţiona milioane de jucători spre platformele offshore ilegale.

Însă susţinătorii legii susţin că jocurile de noroc online au costuri sociale mult prea mari pentru a fi tolerate, menţionând în special dependenţele şi sinuciderile. La rândul său, Guvernul a invocat şi lupta împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului. 

Sursa: Agerpres

Etichete: india, interzicere, jocuri online,

Dată publicare: 22-08-2025 12:12

