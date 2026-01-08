CSM anunță calendarul măsurilor pentru eficientizarea activității instanțelor de judecată. Când vor fi implementate

CSM anunţă măsuri pentru eficientizarea activităţii instanţelor de judecată. Data de 23 ianuarie este termenul pentru consultarea instanţelor de judecată.

Tot atunci vor avea loc și consultări cu reprezentanții UNBR și cu reprezentanții altor profesii juridice, cu privire la eventualele dificultăți practice care ar putea fi generate de procesul de normare a activității.

Până la 30 ianuarie ar urma să fie finalizată analiza propunerilor de modificare a legislaţiei, apte să conducă la eficientizarea activităţii, prin degrevarea instanţelor judecătoreşti, iar până la 27 februarie să aibă loc definitivarea mecanismului de normare şi adaptarea corespunzătoare a legislaţiei secundare relevante,iar 2 martie este termenul pentru implementarea măsurilor de normare în instanţele de judecată.

”Având în vedere contextul actual din sistemul judiciar, creşterea exponenţială a volumului de activitate şi insuficienţa cronică a resurselor umane la nivelul instanţelor de judecată, precum şi aspectele evidenţiate în urma consultării judecătorilor realizate de Consiliul Superior al Magistraturii în luna decembrie 2025, Apreciind esenţială eficientizarea activităţii instanţelor de judecată, cu prioritizarea componentei calitative a actului de justiţie, Secţia pentru judecători şi membrii reprezentanţi ai societăţii civile consideră necesară finalizarea demersurilor pentru asigurarea unui volum optim de activitate pentru judecători, printr-o normare realistă a activităţii acestora şi prin degrevarea activităţii judiciare”, transmite CSM în cadrul unei Informări cu privire la demersurile pentru asigurarea unui act de justiţie de calitate şi eficientizarea activităţii instanţelor de judecată.

În acest context, CSM anunţă următorul calendar de activităţi:

1. Consultarea instanţelor de judecată, a reprezentanţilor UNBR şi a reprezentanţilor altor profesii juridice cu privire la eventualele dificultăţi practice care ar putea fi generate de procesul de normare, potrivit principiilor elaborate de Consiliul Superior al Magistraturii – până la data de 23 ianuarie 2026;

2. Finalizarea analizei propunerilor de modificare a legislaţiei, apte să conducă la eficientizarea activităţii, prin degrevarea instanţelor judecătoreşti, formulate de instanţe şi de organismele profesionale ale altor profesii juridice în cadrul grupului de lucru constituit în acest sens la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii – până la data de 30 ianuarie 2026;

3. Transmiterea propunerilor de reglementare rezultate în urma analizei de la pct. 2, către entităţile cu iniţiativă legislativă – până la data de 2 februarie 2026;

4. Definitivarea mecanismului de normare şi adaptarea corespunzătoare a legislaţiei secundare relevante – până la data de 27 februarie 2026;

5. Implementarea măsurilor de normare în instanţele de judecată – 2 martie 2026.

