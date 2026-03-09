Incendiu puternic la Gara Centrală din Glasgow, Scoția. Flăcările au afectat mai multe clădiri și afaceri | VIDEO

Un incendiu puternic a cuprins o clădire la Gara Centrală din Glasgow, provocând prăbuşirea parţială a acesteia.
Incendiul a izbucnit duminică după-amiază într-un magazin de ţigări electronice de pe Union Street, iar clădirea victoriană clasificată în categoria B s-a prăbuşit câteva ore mai târziu, pe măsură ce flăcările s-au extins, relatează BBC.
Toate serviciile feroviare către sau dinspre nivelul superior al gării au fost anulate, iar National Rail a anunţat că gara – cea mai aglomerată din Scoţia – va rămâne închisă până la noi ordine. Nu s-au raportat victime.
Un mare număr de oameni s-au adunat la marginea cordonului de securitate de pe Renfield Street şi Gordon Street pentru a vedea incendiul, în timp ce serviciile de urgenţă îi îndemnau pe oameni să se îndepărteze.
După o şedinţă ţinută la miezul nopţii, Network Rail a anunţat: „În acest moment, nu am identificat niciun prejudiciu semnificativ la gară. Vom evalua situaţia la prima oră a dimineţii.”
Serviciul scoţian de pompieri şi salvare a anunţat că peste 60 de pompieri şi 15 vehicule au intervenit la faţa locului.
Şase echipe au fost trimise iniţial la locul incidentului de pe Union Street, în jurul orei 15:45, ora locală, dar incendiul s-a agravat până seara.
Iniţial, fumul a fost văzut ieşind din clădirea de lângă intrarea în gară.
Cu toate acestea, în câteva ore au putut fi văzute flăcări, martorii oculari descriind pe reţelele de socializare că arăta „catastrofal”.
Echipa BBC Scotland prezentă la faţa locului a descris cum a văzut cupola din colţul clădirii prăbuşindu-se în timpul infernului.
Aceştia au adăugat că patru etaje ale clădirii păreau să fie încă în picioare, cu focul încă vizibil în interiorul lor.
Reprezentanţii cafenelei Sexy Coffee, situată în clădire, au postat în social media că a fost distrusă clădirea.
„Suntem absolut devastaţi să confirmăm că, din păcate, cafeneaua a fost distrusă în incendiu. Este sfâşietor pentru noi şi pentru echipa noastră, mai ales după sprijinul şi loialitatea pe care le-am primit de la atât de mulţi dintre voi de-a lungul anilor.”, au spus reprezentanții
Proprietara salonului de coafură Willow a postat că afacerea ei a fost distrusă complet în urma incendiului.
Hotelul Voco Grand Central din gară a fost evacuat, iar toţi oaspeţii au fost mutaţi la un alt hotel din oraş.
Prim ministrul, John Swinney, a declarat că este „profund îngrijorat” de scenele la care a asistat şi a îndemnat oamenii să urmeze sfaturile serviciilor de urgenţă.
Gara nu va fi redeschisă luni dimineaţă.
Niciun tren ScotRail nu va circula către sau dinspre nivelul superior, iar trenurile nu vor opri la nivelul inferior, ci vor traversa gara pentru a opri la Argyle Street şi Anderson luni.
De asemenea, vor fi disponibile mijloace de transport alternative limitate. ScotRail va informa pasagerii pe reţelele de socializare, pe site-ul său web şi în aplicaţia sa.
Mark Ilderton, directorul de servicii al ScotRail, a declarat: „Ne cerem scuze clienţilor pentru impactul pe care îl va avea această situaţie şi îi îndemnăm să verifice opţiunile de călătorie înainte de a pleca la drum.”
Avanti West Coast a declarat că pasagerii vor putea utiliza biletele fără costuri suplimentare pe serviciile LNER între Edinburgh şi London King's Cross.
TransPennine Express a declarat că serviciile sale între Glasgow Central şi Liverpool Lime Street şi Manchester Airport nu vor funcţiona luni şi că nu vor exista autobuze de înlocuire a trenurilor.
Clădirea cunoscută sub numele de Union Corner - la intersecţia dintre Union Street şi Gordon Street - datează din 1851.
Ea este mai veche decât gara însăşi, care a fost inaugurată în 1879.
Poliţia a izolat strada dintre Gordon Street şi St Vincent Street când a izbucnit incendiul. Au fost instituite devieri.
Oamenii au fost îndemnaţi să evite zona, iar poliţia a sfătuit locuitorii să ţină ferestrele închise.
Într-o declaraţie emisă la ora locală 22:30, un purtător de cuvânt al Serviciului Scoţian de Pompieri şi Salvare a declarat: „Pompierii continuă să lucreze pentru a stinge un incendiu de proporţii la o clădire de pe Union Street, Glasgow. La apogeul său, 15 echipaje de pompieri şi resurse specializate, inclusiv trei vehicule cu rază lungă de acţiune şi o echipă de salvare pe apă, au fost mobilizate în zonă. Nu au fost raportate victime, iar echipajele rămân la faţa locului.”
Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:
Sursa:
News.ro
Etichete:
incendiu,
Scotia,
Dată publicare:
Articol recomandat de sport.ro