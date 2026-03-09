Incendiu puternic la Gara Centrală din Glasgow, Scoția. Flăcările au afectat mai multe clădiri și afaceri | VIDEO

Incendiul a izbucnit duminică după-amiază într-un magazin de ţigări electronice de pe Union Street, iar clădirea victoriană clasificată în categoria B s-a prăbuşit câteva ore mai târziu, pe măsură ce flăcările s-au extins, relatează BBC.

Toate serviciile feroviare către sau dinspre nivelul superior al gării au fost anulate, iar National Rail a anunţat că gara – cea mai aglomerată din Scoţia – va rămâne închisă până la noi ordine. Nu s-au raportat victime.

Un mare număr de oameni s-au adunat la marginea cordonului de securitate de pe Renfield Street şi Gordon Street pentru a vedea incendiul, în timp ce serviciile de urgenţă îi îndemnau pe oameni să se îndepărteze.

După o şedinţă ţinută la miezul nopţii, Network Rail a anunţat: „În acest moment, nu am identificat niciun prejudiciu semnificativ la gară. Vom evalua situaţia la prima oră a dimineţii.”

Serviciul scoţian de pompieri şi salvare a anunţat că peste 60 de pompieri şi 15 vehicule au intervenit la faţa locului.

Şase echipe au fost trimise iniţial la locul incidentului de pe Union Street, în jurul orei 15:45, ora locală, dar incendiul s-a agravat până seara.

Iniţial, fumul a fost văzut ieşind din clădirea de lângă intrarea în gară.

Cu toate acestea, în câteva ore au putut fi văzute flăcări, martorii oculari descriind pe reţelele de socializare că arăta „catastrofal”.

Echipa BBC Scotland prezentă la faţa locului a descris cum a văzut cupola din colţul clădirii prăbuşindu-se în timpul infernului.

Aceştia au adăugat că patru etaje ale clădirii păreau să fie încă în picioare, cu focul încă vizibil în interiorul lor.