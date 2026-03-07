Se afla la șase kilometri de comuna Plugari, iar singura cale de acces până acolo era un drum de exploatație, neasfaltat.

Una dintre cele două autospeciale trimise la intervenție a rămas împotmolită în noroi. Așa că pompierii și voluntarii au luat-o pe jos, pe câmp.

Incendiul - care a pornit cel mai probabil de la soba care încălzea o locuință improvizată - a cuprins o anexă și depozitul de furaje.

Salvatorii au folosit apa din fântână și dintr-un bazin pentru a stinge incendiul. Între timp, un excavator de la Primărie încerca să scoată autospeciala din noroi.

Misiunea s-a încheiat abia spre dimineață. Cele aproape 100 de oi de la stână au scăpat, din fericire, nevătămate.