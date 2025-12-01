Sute de funcționari publici din Australia și-au primit salariile ani de zile, deși erau concediați. Cum a fost posibil

Timp de ani de zile, sute de funcționari publici din Australia au continuat să primească salariile ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, deși nu mai erau angajați. Unul dintre ei a încasat 170.000 de dolari în trei ani. 

Și sumele implicate sunt uluitoare. Un audit recent a pus în sfârșit capăt acestei situații complet neașteptate și improbabile, scrie Marie France.

Funcționari plătiți ani de zile după ce au părăsit postul

Povestea are loc în New South Wales, Australia, unde un audit a scos la iveală o deficiență în gestionarea salariilor din sectorul public. Potrivit AFR, o agenție guvernamentală a continuat să plătească salarii pentru aproape 500 de funcționari care fuseseră concediați. Investigația, realizată în 40 de agenții publice din regiune, a arătat întârzieri, erori de procesare și notificări de încetare a contractului care nu fuseseră înregistrate. Doar o agenție a plătit salarii nejustificate pentru 481 de angajați concediați în ultimul an fiscal.

Dintre cele mai semnificative cazuri, șase au fost investigate în profunzime. Aceste cazuri reprezintă 429.000 AUD, adică aproximativ 241.000 de dolari, în plăți excesive. De exemplu, un fost angajat a primit 295.000 AUD (170.000 de dolari) între 2021 și 2024, deși își dăduse demisia. Altul a continuat să primească plăți până în iunie 2025, deși părăsise postul cu șapte ani înainte. Raportul de audit explică că „aceste plăți în exces au rezultat din întârzieri în notificările de încetare a contractului și de concediu, precum și din erori de procesare.”

Un sistem incapabil să detecteze erorile

Față de aceste sume șocante, agenția în cauză încearcă să recupereze fondurile plătite greșit.

Chiar dacă numărul erorilor identificate în registrele financiare locale a scăzut de la 88 la 55 în 2025, valoarea totală a neregulilor a crescut. Plățile în exces ajung acum la 397 milioane AUD (223 milioane de dolari), comparativ cu 232 milioane AUD anul precedent. Această creștere arată că, dincolo de numărul erorilor, gravitatea și impactul financiar sunt tot mai semnificative. Aceasta sugerează că mecanismele de control actuale nu sunt suficient de eficiente pentru a detecta aceste situații înainte ca ele să se consolideze.

În Australia, cheltuielile din sectorul public reprezintă deja cea mai mare cheltuială unică a statului, depășind 50 de miliarde de dolari australieni anual. Se estimează că această sumă va crește cu 3,7% în 2028–2029. În acest context, plățile masive în exces descoperite de audit demonstrează cât de costisitoare poate fi o gestionare defectuoasă a bugetului public. 

Sursa: Marie France

