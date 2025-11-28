O turistă din Elveţia a fost ucisă de un rechin în Australia, iar partenerul ei a fost rănit când a încercat să o salveze

Stiri Diverse
28-11-2025 | 07:19
Atac rechin
Shutterstock

Un cuplu din Elveţia înota în zona plajei Kylies din parcul naţional Crowdy Bay, joi, la răsăritul soarelui, când un rechin-taur de trei metri a atacat-o pe femeie, iar apoi pe partenerul ei, care a încercat să o salveze.

autor
Ioana Andreescu

Serviciile de urgenţă au fost alertate în jurul orei 6.30 a.m.

Femeia, în vârstă de 25 de ani, a murit la locul incidentului, în timp ce bărbatul, în vârstă de 26 de ani, a fost transportat pe calea aerului la Spitalul „John Hunter”, unde a fost internat în stare stabilă, a confirmat, vineri, unitatea medicală.

Experţii afirmă că este puţin probabil ca rechinul care a atacat două persoane pe o plajă izolată din New South Wales, omorând o femeie şi rănindu-l pe partenerul ei, să reprezinte o ameninţare continuă.

Poliţia analizează imaginile filmate în timpul atacului pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Citește și
Caracatita pe rechin
Scenă incredibilă din natură: imagini cu o caracatiță prinsă de capul unui rechin, în rol de taxi

Surf Life Saving NSW a anunţat că plajele Kylies, North Haven şi Crowdy Bay, aflate în apropiere, se redeschid vineri la ora 12.30.

Plajele au fost redeschise „după o monitorizare sporită de pe jet ski şi cu drone, care nu a identificat vreo îngrijorare privind viaţa marină în apropiere”, a afirmat un purtător de cuvânt.

„Înaintea weekend-ului şi având în vedere temperaturile ridicate prognozate, care vor atrage mulţimi de turişti la plajă, dronele vor continua să asigure supravegherea rechinilor în zonă, în special la Camden Haven şi Crowdy Head”.

30 de ani de PRO TV. 2022 – Anul în care războiul a început la granița României și am fost lăsați în afara Schengen

Sursa: News.ro

Etichete: turisti, australia,

Dată publicare: 28-11-2025 07:19

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
Citește și...
Un bărbat care a supraviețuit atacului unui rechin a scăpat și de un cangur care a vrut să-l înece, după o bătaie cu pumni
Stiri externe
Un bărbat care a supraviețuit atacului unui rechin a scăpat și de un cangur care a vrut să-l înece, după o bătaie cu pumni

Un cangur a încercat să înece un bărbat după ce s-au bătut cu pumnii, în mijlocul inundațiilor din Australia. În urmă cu un an, bărbatul reușise să supraviețuiască atacului unui rechin Mare Alb.

 

Scenă incredibilă din natură: imagini cu o caracatiță prinsă de capul unui rechin, în rol de taxi
Stiri Diverse
Scenă incredibilă din natură: imagini cu o caracatiță prinsă de capul unui rechin, în rol de taxi

Biologi marini din Noua Zeelandă au surprins o scenă incredibilă: o caracatiță prinsă de capul unui rechin.

O turistă și-a pierdut ambele mâini după ce a fost atacată de un rechin pe care a încercat să îl fotografieze, în Caraibe
Stiri externe
O turistă și-a pierdut ambele mâini după ce a fost atacată de un rechin pe care a încercat să îl fotografieze, în Caraibe

O turistă din Canada și-a pierdut ambele mâini după ce a fost atacată de un rechin pe care a încercat să îl fotografieze. Scenele șocante au avut loc pe o plajă din Caraibe.

Recomandări
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024
Stiri Economice
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că din execuţia bugetară pe primele 10 luni ale anului reiese că „deficitul scade, iar încasările din TVA cresc constant".

Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile
Stiri actuale
Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile

România se află sub influența unui ciclon mediteranean care aduce ploi, vânt și temperaturi scăzute.

30 de ani de PRO TV. 2022 – Anul în care războiul a început la granița României și am fost lăsați în afara Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2022 – Anul în care războiul a început la granița României și am fost lăsați în afara Schengen

2022 nu a fost un an ca oricare altul. A fost anul Războiului. Pe 24 februarie, pacea a fost spulberată la granița noastră, forțând România să devină un hub umanitar și un flanc NATO consolidat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Noiembrie 2025

44:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28