O turistă din Elveţia a fost ucisă de un rechin în Australia, iar partenerul ei a fost rănit când a încercat să o salveze

Un cuplu din Elveţia înota în zona plajei Kylies din parcul naţional Crowdy Bay, joi, la răsăritul soarelui, când un rechin-taur de trei metri a atacat-o pe femeie, iar apoi pe partenerul ei, care a încercat să o salveze.

Serviciile de urgenţă au fost alertate în jurul orei 6.30 a.m.

Femeia, în vârstă de 25 de ani, a murit la locul incidentului, în timp ce bărbatul, în vârstă de 26 de ani, a fost transportat pe calea aerului la Spitalul „John Hunter”, unde a fost internat în stare stabilă, a confirmat, vineri, unitatea medicală.

Experţii afirmă că este puţin probabil ca rechinul care a atacat două persoane pe o plajă izolată din New South Wales, omorând o femeie şi rănindu-l pe partenerul ei, să reprezinte o ameninţare continuă.

Poliţia analizează imaginile filmate în timpul atacului pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Surf Life Saving NSW a anunţat că plajele Kylies, North Haven şi Crowdy Bay, aflate în apropiere, se redeschid vineri la ora 12.30.

Plajele au fost redeschise „după o monitorizare sporită de pe jet ski şi cu drone, care nu a identificat vreo îngrijorare privind viaţa marină în apropiere”, a afirmat un purtător de cuvânt.

„Înaintea weekend-ului şi având în vedere temperaturile ridicate prognozate, care vor atrage mulţimi de turişti la plajă, dronele vor continua să asigure supravegherea rechinilor în zonă, în special la Camden Haven şi Crowdy Head”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













