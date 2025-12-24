Încăierare violentă în Parlamentul turc la adoptarea bugetului pe 2026, între deputaţi la putere şi în opoziţie. VIDEO

24-12-2025 | 11:55
Bătaie în Parlamentul turc
Captură video X

O încăierare violentă a izbucnit în Parlamentul turc, în weekend, între membri ai Partidului Justiției și Dezvoltării (AKP), aflat la putere, și ai Partidului Republican al Poporului (CHP), din opoziție, informează Reuters.

Mihaela Ivăncică

Deputații s-au reunit duminică pentru a aproba bugetul pe 2026, însă discuțiile au degenerat rapid în bătaie. Totul a început cu o dispută între doi opoziționari, care s-a amplificat pe măsură ce alți colegi le-au sărit în ajutor.

O înregistrare video a surprins deputații lovindu-se cu pumnii și îmbrâncindu-se. Președintele ședinței a fost nevoit să suspende lucrările, după care situația s-a calmat și bugetul pentru 2026 a fost adoptat.

Nu este pentru prima dată când violența izbucnește în Parlamentul turc. La 16 august 2024, imagini cu doi aleși care se băteau au circulat pe rețelele de socializare, iar la 4 iunie 2024, destituirea unui primar prokurd a degenerat, de asemenea, într-o încăierare în legislativ.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 24-12-2025 11:55

Şeful Statului Major al forţelor libiene a murit într-un "accident" de avion în timp ce pleca de la Ankara, în Turcia, unde s-a aflat într-o vizită, a anunţat marţi seara prim-ministrul libian Abdelhamid Dbeibah, notează AFP.

Mauro Icardi a doborât, duminică seară, recordul de goluri marcate de un jucător străin pentru Galatasaray în prima ligă din Turcia, care era deţinut de Gheorghe Hagi. El a înscris un gol la meciul cu Kasimpaşa, scor 3-0, ajungând la 60 de reuşite.

O dronă „scăpată de sub control” a fost doborâtă luni de Turcia, după ce s-a apropiat de spațiul său aerian deasupra Mării Negre, potrivit Ministerului Apărării, citat de AFP.

Preşedintele turc Tayyip Erdogan,întors de la o întâlnire cu Vladimir Putin, a declarat că speră să discute despre un plan de pace între Ucraina şi Rusia cu Donald Trump, adăugând că „pacea nu este departe”.

Comisia de Disciplină a UEFA a anunţat că atacantul Denis Drăguş, eliminat în minutul 68 al partidei Bosnia-Herţegovina - România 3-1, din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal 2026, disputată pe 15 noiembrie la Zenica, a fost sancționat.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că Statele Unite își doresc încheierea unui acord final de pace, după raportul prezentat de negociatorii ucraineni conduși de Rustem Umerov în urma discuțiilor cu emisarii americani.

Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi seara, două hotărâri de suplimentare a bugetului Ministerului Apărării Naţionale, respectiv cu 1,3 miliarde de lei, pentru continuarea procesului de înzestrare a Armatei României.

 

Moș Crăciun a pornit în misiunea sa anuală, livrând cadouri copiilor din întreaga lume. NORAD permite publicului să urmărească în timp real traseul saniei și al renilor săi, de la Polul Nord până în cele mai îndepărtate colțuri ale planetei.

