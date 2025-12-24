Încăierare violentă în Parlamentul turc la adoptarea bugetului pe 2026, între deputaţi la putere şi în opoziţie. VIDEO

O încăierare violentă a izbucnit în Parlamentul turc, în weekend, între membri ai Partidului Justiției și Dezvoltării (AKP), aflat la putere, și ai Partidului Republican al Poporului (CHP), din opoziție, informează Reuters.

Deputații s-au reunit duminică pentru a aproba bugetul pe 2026, însă discuțiile au degenerat rapid în bătaie. Totul a început cu o dispută între doi opoziționari, care s-a amplificat pe măsură ce alți colegi le-au sărit în ajutor.

⚡️???????? In the parliament of Turkey, a fight broke out between AKP and CHP deputies during the budget planning session. pic.twitter.com/s9urqsrcYk — Mohammad Javid (@PhyuLay60937915) December 21, 2025

O înregistrare video a surprins deputații lovindu-se cu pumnii și îmbrâncindu-se. Președintele ședinței a fost nevoit să suspende lucrările, după care situația s-a calmat și bugetul pentru 2026 a fost adoptat.

Turkish parliamentarians turned to fists and shoves on the last session of the year during budget talks. pic.twitter.com/4VgWviM3YK — DW News (@dwnews) December 23, 2025

Nu este pentru prima dată când violența izbucnește în Parlamentul turc. La 16 august 2024, imagini cu doi aleși care se băteau au circulat pe rețelele de socializare, iar la 4 iunie 2024, destituirea unui primar prokurd a degenerat, de asemenea, într-o încăierare în legislativ.

