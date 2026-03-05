Încă o țară ”prietenă” este afectată de războiul din Iran: ”Au fost lansate atacuri cu drone. Condamnăm cu fermitate”

Două drone din Iran s-au prăbușit și au explodat joi în Azerbaidjan, un fost stat sovietic bogat în petrol, declanșând o avertizare imediată. Autoritățile din Baku au anunțat că ”își rezervă dreptul de a lua măsuri de represalii”.

Potrivit Daily Mail, loviturile Iranului au avut loc în Nakhchivan, una aproape de aeroport, provocând un incendiu, și alta lângă o școală. Aeroportul se află la aproximativ 9,6 kilometri de granița cu Iranul. Orașul Nakhchivan este capitala unei regiuni azere strategice, care este separată de restul țării, situată între Iran, Armenia și Turcia. Azerbaidjanul are legături strânse cu Israelul în domeniul securității, inclusiv achiziții importante de arme și cooperare în domeniul informațiilor, pe care Teheranul le consideră un „post de ascultare” israelian la granița nordică a Iranului. Citește și Cum crede Rusia că poate fi oprit războiul din Iran. Kremlinul a recunoscut că nu este „capabil” să îl încheie

BREAKING:



Iranian suicide drones are striking Nakhchivan Airport in Azerbaijan.



The Islamic Regime in Iran just attacked yet another country. pic.twitter.com/cpz77PpBHh — Visegrád 24 (@visegrad24) March 5, 2026

Ministerul de Externe al guvernului din Baku a transmis și o reacție: ”În jurul prânzului, au fost lansate atacuri cu drone asupra Republicii Autonome Nakhchivan din Azerbaidjan de pe teritoriul Republicii Islamice Iran. O dronă a căzut pe clădirea terminalului aeroportului, iar alta a aterizat lângă o clădire școlară din satul Shekarabad. Condamnăm cu fermitate aceste atacuri cu drone lansate de pe teritoriul Republicii Islamice Iran, care au avariat clădirea aeroportului și au rănit doi civili. Acest atac asupra teritoriului Azerbaidjanului contravine normelor și principiilor dreptului internațional și contribuie la escaladarea tensiunilor în regiune. Solicităm Republicii Islamice Iran să clarifice de îndată problema menționată mai sus, să ofere o explicație și să ia măsurile urgente necesare pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente.” Azerbaidjanul „își rezervă dreptul de a lua măsuri de retorsiune”. Ambasadorul iranian a fost convocat pentru a primi o „protest puternic”.

BREAKING:



Iranian drones have attacked Azerbaijan.



One drone crashed into the terminal building of the airport in the Nakhchivan Autonomous Republic, while another fell near a school in the village of Shekarabad, Azerbaijan’s Foreign Ministry said.



Two civilians were injured.… pic.twitter.com/9XZx6EpjaO — Visegrád 24 (@visegrad24) March 5, 2026

Tthree Iranian drones have targeted the passenger terminal of Razi Airport in Azerbaijan's Nakhchivan, Azerbaijan authorities told Euronews.



Nakhchivan is in close proximity to the Iranian-Azerbaijani border.



Follow our live blog for the latest updates: https://t.co/exVgTfREZX pic.twitter.com/X0LylRhCaD — euronews (@euronews) March 5, 2026

Informațiile inițiale sugerează că atacul ar fi fost efectuat de drone Shahid. Azerbaidjanul este al 12-lea stat lovit de Iran și al zecelea stat musulman. Cu o zi înainte, președintele Azerbaidjanului a adus un omagiu liderului suprem Ali Khamenei În mod ironic, cu o zi înainte, președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, s-a prezentat la ambasada Iranului din Baku pentru a aduce un omagiu liderului suprem Ali Khamenei, care a fost asasinat.

Breaking 🚨



Azerbaijan’s President Ilham Aliyev paid a visit to the Iranian embassy in Baku to express his condolences for the martyrdom of the Leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. pic.twitter.com/2ykPwoanrf — Iran Times (@IranTimes9) March 4, 2026

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Daily Mail Etichete: , , , Dată publicare: