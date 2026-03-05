Încă o țară ”prietenă” este afectată de războiul din Iran: ”Au fost lansate atacuri cu drone. Condamnăm cu fermitate”

Două drone din Iran s-au prăbușit și au explodat joi în Azerbaidjan, un fost stat sovietic bogat în petrol, declanșând o avertizare imediată. Autoritățile din Baku au anunțat că ”își rezervă dreptul de a lua măsuri de represalii”.

Cristian Matei

Potrivit Daily Mail, loviturile Iranului au avut loc în Nakhchivan, una aproape de aeroport, provocând un incendiu, și alta lângă o școală.

Aeroportul se află la aproximativ 9,6 kilometri de granița cu Iranul.

Orașul Nakhchivan este capitala unei regiuni azere strategice, care este separată de restul țării, situată între Iran, Armenia și Turcia.

Azerbaidjanul are legături strânse cu Israelul în domeniul securității, inclusiv achiziții importante de arme și cooperare în domeniul informațiilor, pe care Teheranul le consideră un „post de ascultare” israelian la granița nordică a Iranului.

Cum crede Rusia că poate fi oprit războiul din Iran. Kremlinul a recunoscut că nu este „capabil” să îl încheie
Cum crede Rusia că poate fi oprit războiul din Iran. Kremlinul a recunoscut că nu este „capabil” să îl încheie

Ministerul de Externe al guvernului din Baku a transmis și o reacție:

”În jurul prânzului, au fost lansate atacuri cu drone asupra Republicii Autonome Nakhchivan din Azerbaidjan de pe teritoriul Republicii Islamice Iran. O dronă a căzut pe clădirea terminalului aeroportului, iar alta a aterizat lângă o clădire școlară din satul Shekarabad.

Condamnăm cu fermitate aceste atacuri cu drone lansate de pe teritoriul Republicii Islamice Iran, care au avariat clădirea aeroportului și au rănit doi civili. Acest atac asupra teritoriului Azerbaidjanului contravine normelor și principiilor dreptului internațional și contribuie la escaladarea tensiunilor în regiune.

Solicităm Republicii Islamice Iran să clarifice de îndată problema menționată mai sus, să ofere o explicație și să ia măsurile urgente necesare pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente.”

Azerbaidjanul „își rezervă dreptul de a lua măsuri de retorsiune”.

Ambasadorul iranian a fost convocat pentru a primi o „protest puternic”.

Informațiile inițiale sugerează că atacul ar fi fost efectuat de drone Shahid.

Azerbaidjanul este al 12-lea stat lovit de Iran și al zecelea stat musulman.

Cu o zi înainte, președintele Azerbaidjanului a adus un omagiu liderului suprem Ali Khamenei

În mod ironic, cu o zi înainte, președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, s-a prezentat la ambasada Iranului din Baku pentru a aduce un omagiu liderului suprem Ali Khamenei, care a fost asasinat.

Război în Iran, a șasea zi. Luptele dintre SUA şi Iran s-au intensificat brusc.

Sursa: Daily Mail

