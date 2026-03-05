„SUA vor regreta amarnic acest lucru.” Iranul a recunoscut pierderea fregatei Dena, scufundată de un submarin american

„SUA au comis o atrocitate pe mare, la 3.200 km în largul coastei Iranului. Fregata Dena, care vizita Marina Indiană cu aproape 130 de marinari la bord, a fost atacată în apele internaționale fără avertisment. Rețineți cuvintele mele: SUA vor regreta amarnic precedentul pe care l-a creat”, a scris Araghchi .

Cu o zi înainte, un submarin american a lovit fregata iraniană Dena în largul coastei de sud a Sri Lankăi, în apele internaționale din Oceanul Indian.

„Un submarin american a scufundat o navă de război iraniană care se credea în siguranță în apele internaționale”, a declarat secretarul Pentagonului, Pete Hegseth.

Potrivit autorităților din Sri Lanka, 87 de persoane au fost ucise în atac, 32 au fost salvate, iar alte 60 sunt încă dispărute.