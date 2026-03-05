Război în Iran. Donald Trump evaluează succesul operațiunii militare la „15 din 10”
Război în Iran. Donald Trump evaluează succesul operațiunii militare la „15 din 10”

„SUA vor regreta amarnic acest lucru." Iranul a recunoscut pierderea fregatei Dena, scufundată de un submarin american

Statele Unite vor „regreta amarnic” scufundarea fregatei iraniene IRIS Dena în largul coastei Sri Lankăi, a declarat ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi.

Vlad Dobrea

„SUA au comis o atrocitate pe mare, la 3.200 km în largul coastei Iranului. Fregata Dena, care vizita Marina Indiană cu aproape 130 de marinari la bord, a fost atacată în apele internaționale fără avertisment. Rețineți cuvintele mele: SUA vor regreta amarnic precedentul pe care l-a creat”, a scris Araghchi.

Cu o zi înainte, un submarin american a lovit fregata iraniană Dena în largul coastei de sud a Sri Lankăi, în apele internaționale din Oceanul Indian.

„Un submarin american a scufundat o navă de război iraniană care se credea în siguranță în apele internaționale”, a declarat secretarul Pentagonului, Pete Hegseth.

Potrivit autorităților din Sri Lanka, 87 de persoane au fost ucise în atac, 32 au fost salvate, iar alte 60 sunt încă dispărute.

