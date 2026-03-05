Din fericire pentru americani, avioanele qatareze i-au doborât pe iranieni chiar în prima lor misiune de luptă aeriană, au declarat pentru CNN două surse informate despre această operațiune.

Luni dimineață, Garda Revoluționară Iraniană a trimis două bombardiere tactice Su-24, din era sovietică, către baza aeriană al-Udeid, care găzduiește de obicei 10.000 de militari americani, și către Ras Laffan, o instalație cheie de procesare a gazelor naturale și un pilon al economiei qatareze.

Avioanele iraniene se aflau la „două minute” distanță de țintele lor, a declarat una dintre surse. O a doua sursă a declarat pentru CNN că avioanele au fost identificate vizual și fotografiate „transportând bombe și muniții ghidate”.

Qatarezii au emis un avertisment prin radio, dar nu au primit niciun răspuns din partea avioanelor, care trecuseră la o altitudine de zbor de 25 de metri pentru a evita detectarea radarului, a declarat a doua sursă.

Din cauza „constrângerilor de timp” și „pe baza dovezilor disponibile”, aeronavele au fost „clasificate ca ostile”, a adăugat a doua sursă. Qatarul a trimis apoi avioanele sale de luptă, iar un avion de vânătoare F-15 qatarez a angajat avioanele iraniene într-un „luptă aeriană” înainte de a le doborî, a adăugat a doua sursă.

Avioanele iraniene s-au prăbușit în apele teritoriale ale Qatarului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar, Majed al-Ansari, a declarat marți într-o conferință de presă că echipajele sunt în curs de căutare.

Iranul a lansat sute de rachete și drone fără pilot către statele arabe de-a lungul Golfului Persic, ca represalii pentru atacurile aeriene ale SUA și Israelului asupra țării. Liderul suprem iranian Ali Khamenei a fost ucis în prima serie de atacuri de sâmbătă, 28 februarie, când loviturile au devastat complexul său din Teheran.

Însă operațiunea îndrăzneață a Iranului asupra Qatarului a marcat două premiere. A fost pentru prima dată de la moartea lui Khamenei când au fost folosite avioane cu echipaj uman pentru a ataca o țară vecină — și prima dată când forțele aeriene qatareze s-au angajat în lupte aeriene.

Generalul american Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major, a recunoscut incidentul într-o ședință de informare miercuri, fără a specifica ținta bombardierelor iraniene.

„Avioanele de vânătoare qatareze au doborât pentru prima dată două bombardiere iraniene în drum spre locația lor”, a declarat el într-o ședință de informare la Pentagon.

Într-o convorbire telefonică cu ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, miercuri, premierul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a descris incidentul ca fiind „escalatoriu” și indicând „lipsa unei dorințe sincere” din partea Iranului de a dezamorsa conflictul sau de a găsi o soluție.

„Dimpotrivă, Iranul caută să le facă rău vecinilor săi și să-i atragă într-un război care nu este al lor”, a declarat Al Thani, potrivit unei transcrieri a convorbirii.

Incidentul din Qatar a fost neobișnuit. De obicei, represaliile Iranului au luat forma rachetelor sau a dronelor.

Regimul iranian a lansat peste 400 de rachete balistice și peste 1.000 de drone asupra statelor arabe din zona Golfului Persic de la atacul american-israelian, potrivit guvernelor regionale.

Prin atacarea centrelor urbane, a infrastructurii energetice, a aeroporturilor și a hotelurilor din statele arabe din Golf, Iranul a zguduit populațiile obișnuite de mult timp cu securitatea.

Deși majoritatea rachetelor și dronelor iraniene au fost interceptate, șase membri ai armatei americane au fost uciși când un proiectil iranian a evitat apărarea aeriană și a lovit un centru de operațiuni improvizat în portul Shuaiba din Kuweit, duminică.