Căutările după cutremur sunt îngreunate de vremea geroasă. Noaptea a fost umplută de țipete și plânsete. „Suntem devastați!”

Temperaturile au scăzut aproape de îngheţ peste noapte, înrăutăţind condiţiile pentru persoanele prinse sub dărâmături sau rămase fără adăpost.

Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade s-a produs luni dimineaţă în ambele ţări, dărâmând blocuri întregi de apartamente, distrugând spitale şi lăsând alte mii de persoane rănite sau fără adăpost.

WATCH: Video at Turkey's border released by Humanitarian Relief Foundation showed plumes of smoke billowing out from buildings flattened by a 7.8 magnitude earthquake as rescue workers climbed over collapsed structures looking for survivors pic.twitter.com/R8CtwzuKjl