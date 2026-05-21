Sfinții Constantin și Elena 2026. Cele mai puternice tradiții și semnificații. Cui trebuie să spui „La mulți ani”

Sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena este una dintre cele mai cunoscute zile din calendarul ortodox. 

Mădălina Cristea

Pe 21 mai, milioane de români își serbează numele, iar în multe zone se păstrează tradiții vechi legate de protecția casei, noroc și binecuvântare pentru familie. Sfinții Constantin și Elena 2026 se sărbătoresc pe 21 mai. Iată ce tradiții se respectă, ce nume sunt sărbătorite și ce este bine să faci pentru sănătate și liniște în familie.

Cine au fost Sfinții Constantin și Elena

Sfinții Constantin și Elena sunt două dintre cele mai importante figuri din istoria creștinismului. Ei sunt sărbătoriți în fiecare an pe 21 mai și sunt considerați ocrotitori ai credinței creștine. Sfântul Constantin cel Mare a fost primul împărat roman care a sprijinit deschis creștinismul. Până în vremea lui, mulți creștini erau persecutați și pedepsiți pentru credința lor. În anul 313, prin Edictul de la Milano, Constantin a oferit libertate religioasă și a permis creștinilor să își practice credința fără teamă.

Constantin nu doar că a protejat creștinii, ci a ajutat și la dezvoltarea Bisericii. El a susținut construirea de biserici și a convocat primul mare Sinod al Bisericii, la Niceea, în anul 325. Tot el a mutat capitala Imperiului Roman la Bizanț, oraș care a primit numele Constantinopol și care avea să devină unul dintre cele mai importante centre ale creștinismului. În icoane, Sfântul Constantin este reprezentat adesea ținând o cruce, simbol al credinței și al protecției oferite creștinilor, conform Doxologia.ro.

Mama împăratului Constantin, Sfânta Elena, este cunoscută pentru credința sa puternică și pentru ajutorul oferit creștinilor. Ea a mers în pelerinaj în Țara Sfântă și, potrivit tradiției creștine, a descoperit crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Acest moment este considerat unul foarte important în istoria creștinismului. Cu sprijinul ei au fost construite mai multe biserici importante, printre care:

·     Biserica Învierii Domnului din Ierusalim,

·     Biserica Nașterii Domnului din Betleem.

Biserica îi numește pe Sfinții Constantin și Elena „Întocmai cu Apostolii”. Acest titlu arată cât de important a fost rolul lor în răspândirea și apărarea credinței creștine. Prin faptele lor, cei doi au ajutat creștinismul să se răspândească și să fie respectat într-o perioadă în care mulți oameni erau persecutați pentru credință.

De ce sunt considerați ocrotitori ai creștinismului

Sfinții Constantin și Elena sunt văzuți ca ocrotitori ai creștinismului pentru că au apărat credința și au sprijinit Biserica într-un moment decisiv al istoriei. Credincioșii îi consideră exemple de credință, curaj și devotament față de Dumnezeu. De aceea, în ziua de 21 mai, mulți oameni se roagă ca sfinții să le aducă pace, sănătate și protecție pentru familie și casă.

Ce trebuie să faci pentru binecuvântare în familie

În ziua Sfinților Constantin și Elena, mulți credincioși merg la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie și pentru a se ruga pentru sănătatea și liniștea familiei. Pe lângă slujbă, există și câteva obiceiuri vechi pe care oamenii le păstrează ca semn de binecuvântare și ocrotire. Unul dintre cele mai cunoscute este purtarea unei cruciulițe binecuvântate de preot. Tradiția amintește astfel de Sfânta Elena, despre care se spune că a descoperit Crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos.

În multe familii, oamenii duc la biserică pomelnice cu numele celor apropiați, pentru ca preotul să îi pomenească în timpul slujbei. De asemenea, se obișnuiește să fie aduse flori, pâine și diferite alimente pentru a fi sfințite. În unele zone există tradiția ca o femeie din familie să ducă:

·     trei bujori îmbobociți,

·     frunze de lămâiță,

·     pâine făcută în casă,

·     dulciuri sau alte daruri.

După ce sunt binecuvântate cu agheasmă, acestea sunt împărțite ca semn de sănătate, pace și belșug.

Obiceiuri pentru protecția casei

În Oltenia și Muntenia, unele femei împletesc cununi din flori și plante aromatice sau plante de leac. Acestea sunt duse la biserică pentru a fi sfințite și apoi sunt păstrate în casă, fiind considerate simboluri de protecție împotriva bolilor și necazurilor. Tot în această zi, mulți oameni:

·     aprind tămâie în locuință,

·     stropesc casa cu agheasmă,

·     aprind lumânări,

·     rostesc rugăciuni împreună cu familia.

Tradiția spune că ziua de 21 mai ar trebui petrecută în pace și fără certuri. În multe locuri se spune că vorbele bune, iertarea și recunoștința sunt cele mai importante lucruri în această zi. Gesturi simple precum „mulțumesc” sau „te iert” sunt văzute ca aducătoare de pace și binecuvântare în casă.

Ce nu este bine să faci pe 21 mai

În tradiția populară, sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena este considerată o zi în care oamenii trebuie să evite munca grea și conflictele. Se spune că nu este bine:

·     să lucrezi la câmp,

·     să semeni,

·     să cosești,

·     să faci treburi grele în gospodărie,

·     să speli rufe,

·     să coși sau să calci,

·     să pregătești mâncăruri foarte complicate.

Oamenii credeau că astfel de activități pot aduce pagube, grindină sau pierderea recoltei. În multe sate există și alte obiceiuri legate de această zi. De exemplu:

·     Nu este bine să te cerți sau să ridici tonul în familie, pentru că ar aduce neînțelegeri;

·     Nu se consumă alcool în exces, din respect pentru sărbătoare;

·     Nu se aruncă pâine sau sare pe jos, deoarece sunt considerate simboluri ale belșugului;

·     Nu se folosesc inutil obiecte tăietoare, precum cuțitul sau toporul, pentru a evita conflictele și accidentele.

Lista completă a numelor sărbătorite de Sfinții Constantin și Elena

Pe 21 mai își sărbătoresc onomastica toți cei care poartă numele Sfinților Constantin și Elena, dar și numeroase forme derivate, diminutive sau variante ale acestor prenume. Cele mai răspândite nume sărbătorite în această zi sunt Elena și Constantin. Potrivit statisticilor oficiale, sute de mii de români poartă aceste nume sau variante apropiate.

Nume masculine sărbătorite pe 21 mai

·     Constantin

·     Costache

·     Costel

·     Costea

·     Costin

·     Codin

·     Dincă

·     Dincu

·     Dinicu

·     Titel

·     Ticu

·     Tinel

·     Titi

·     Tinu

Variante și diminutive masculine

·     Costel: Costeluș, Costi, Costică

·     Costache: Costel, Costică

·     Costea: Costeluș, Costică

·     Costin: Costi

·     Dincă: Dincu, Dinicu

·     Tinel: Tinu, Titi

·     Ticu: diminutiv de la Constantin

·     Titel: formă populară derivată din Constantin.

Nume feminine sărbătorite pe 21 mai

·     Elena

·     Helena

·     Helene

·     Eleonora

·     Ela

·     Ileana

·     Ilinca

·     Ilina

·     Ilenuța

·     Leana

·     Lena

·     Lenuța

·     Leni

·     Nela

·     Nina

·     Nora

·     Constantina

·     Constanța

·     Costina

·     Tina

·     Tanța

·     Tanți

·     Tănțica

·     Nuța

·     Nuți

·     Nuțica

Variante și diminutive feminine

·     Elena - Ela, Eli

·     Helena - Helene

·     Ileana - Lena, Lenuța

·     Ilinca - Ilina, Ilenuța

·     Leana - Lenuța, Leni

·     Lena - Leni

·     Constantina - Tina

·     Constanța - Tanța, Tănțica

·     Nuța - Nuți, Nuțica

·     Nora - Nina.

Mesaje speciale pentru cei dragi

·     „La mulți ani! Sfinții Constantin și Elena să îți aducă sănătate, liniște și multe bucurii.”

·     „Îți doresc o zi frumoasă, plină de pace și oameni dragi aproape. La mulți ani!”

·     „Hristos să îți lumineze drumul și să îți dea putere în tot ceea ce faci. La mulți ani!”

·     „La mulți ani binecuvântați! Să ai parte de sănătate, iubire și liniște sufletească.”

·     „Sfinții Constantin și Elena să îți ocrotească pașii și să îți aducă numai bine.”

Mesaje mai calde pentru familie și apropiați

·     „Draga mea/dragul meu! Îți doresc ca această zi să îți aducă pace în suflet, sănătate și multe momente frumoase alături de cei dragi. La mulți ani binecuvântați!”

·     „Fie ca Sfinții Constantin și Elena să te ocrotească mereu și să îți dea putere, credință și liniște. Bucură-te de această zi și de oamenii care te iubesc.”

·     „La mulți ani! Să ai parte de iubire, înțelepciune și multe motive de recunoștință în fiecare zi.”

·     „Îți trimit cele mai bune gânduri și îți doresc ca viața ta să fie plină de lumină, speranță și oameni sinceri aproape.”

·     „Sărbătoarea aceasta să îți aducă liniște, sănătate și bucurii simple, dar adevărate. La mulți ani!”

Mesaje cu accent pe credință

·     „Sfinții Constantin și Elena să îți fie mereu ocrotitori și să îți călăuzească pașii cu pace și credință.”

·     „În această zi sfântă, îți doresc să ai suflet liniștit, inimă bună și puterea de a merge înainte cu speranță.”

·     „La mulți ani cu binecuvântare! Dumnezeu să îți dăruiască sănătate și oameni buni aproape.”

·     „Fie ca lumina credinței să îți aducă echilibru și liniște în fiecare zi.”

