Cine este Max Korzh. Bielorusul care a facut sold out la Arena Națională în 5 zile

Stiri Mondene
Data publicării:
Data actualizării:
2867 1

PARTENERIAT. Pe 23 mai 2026, pe scena Arena Naționale din București, va avea loc concertul solo al lui Max Korzh.

autor
Stirileprotv

Max Korzh — un artist cu un stil unic, a cărui muzică adună zeci de mii de oameni din întreaga lume. Biletele pentru show s-au epuizat în doar cinci zile, stabilind un record pentru un artist solo pe un stadion in București.

În ultimii ani, concertele lui Max au adunat zeci de mii de oameni pe stadioane din Varșovia, Kiev, Minsk, Moscova, Odesa și multe alte orașe. Atmosfera surprinsă în timpul show-urilor sale este impresionantă, iar pentru mulți fani, să ajungă la un concert Max a devenit un adevărat vis.

După o pauză mai lungă, Max a revenit pe scenă cu un nou turneu, susținând concerte sold-out pe stadioane din Praga, Riga, Tallinn și Varșovia. Sâmbătă, pe 23 mai, artistul va ajunge pentru prima dată și la București.

Sinceritatea și energia aduc oamenii împreună

Max Korzh este unul dintre cei mai reprezentativi artiști ai scenei muzicale est-europene. Stilul său distinct îmbină energia puternică cu versuri sincere și mesaje aparent simple, dar profund emoționale. El cântă despre teme universale — prietenie, iubire, drumul către sine, greșeli și speranțe — lucruri în care milioane de oameni se regăsesc. Tocmai de aceea, piesele sale au o rezonanță puternică în inimile ascultătorilor din întreaga lume.

Încă din primele zile ale războiului din Ucraina, Korzh a condamnat deschis invazia rusă, iar aceste trăiri s-au reflectat în creația sa artistică. Muzica lui a devenit, astfel, o sursă de speranță și putere într-o perioadă extrem de dificilă.

Concertul lui Max Korzh este o doză puternică de energie și euforie autentică

Un concert Max Korzh înseamnă energie pură, emoții sincere și un vibe prietenos și pozitiv care se simte din primul moment. Oamenii vin să cânte, să sară, să-și dea frâu liber emoțiilor și să trăiască fiecare piesă la intensitate maximă. Atmosfera de pe stadion creează o conexiune aparte între artist și public, iar la final, spectatorii pleacă literalmente epuizați, dar fericiți — cu zâmbete largi, ochii în lacrimi și amintirea unei seri cu adevărat de neuitat.

Ce experiență îi așteaptă pe fani la București?

Concertul de la București se anunță drept unul dintre cele mai grandioase evenimente muzicale ale anului 2026. Nu va fi doar un spectacol, ci o adevărată celebrare a vieții — cu sunet puternic, efecte speciale dinamice, un show de lumini impresionant și, bineînțeles, piesele sale cântate la unison de întreaga arenă. Energia incredibilă rămâne cu fanii mult timp după ultimul acord. Max Korzh și echipa sa creează o magie greu de descris în cuvinte — o experiență care trebuie trăită.

La București, concertul este sold out, însă încă mai există posibilitatea de a-l vedea pe Max Korzh în alte orașe.

Concertele lui Max Korzh sunt evenimente de anvergură internațională, care adună zeci de mii de oameni din întreaga lume. Muzica și energia sa reușesc să unească publicul din țări diferite într-o experiență comună intensă, transformând fiecare show într-un moment unic și memorabil.

Deși biletele pentru București s-au epuizat, fanii mai au șansa de a-l vedea live în cadrul altor concerte programate în acest an:

Max Korzh:

  • Instagram

  • Spotify

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emoții mari pentru Alisia! Băiatul ei cu nume celebru a debutat la seniori, iar echipa favorită joacă azi finala Cupei
GALERIE FOTO Emoții mari pentru Alisia! Băiatul ei cu nume celebru a debutat la seniori, iar echipa favorită joacă azi finala Cupei
Citește și...
Stiri Mondene
Detaliul ascuns din rochia de mireasă a lui Meghan Markle, care a intrat în istorie | GALERIE FOTO

Rochia de mireasă a lui Meghan Markle va rămâne în istorie ca una dintre cele mai apreciate rochii de mireasă din toate timpurile.
Stiri Mondene
Kylie Minogue a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer, pentru a doua oară, în 2021. „Am trecut peste asta”

Cântăreaţa australiană Kylie Minogue a dezvăluit într-un documentar Netflix că a fost diagnosticată cu cancer, pentru a doua oară, la începutul anului 2021, însă a ales să ţină secretă această informaţie, conform agenţiei de presă EFE.
Stiri Mondene
Pedro Almodovar a prezentat la Cannes filmul ”Crăciun amar”, iar Andy Garcia a lansat pelicula la care lucrează de 20 de ani

Un veteran al festivalului de la Cannes, regizorul spaniol Pedro Almodovar a pășit pe covorul roșu pentru premiera filmului său, ”Crăciun amar”. Pelicula se află în competiția pentru un Palme d'Or, trofeu care lipsește din palmaresul cineastului.

Recomandări
Stiri Politice
Noi consultări la Cotroceni. Ce a discutat Nicușor Dan cu micile grupuri parlamentare

Preşedintele Nicuşor Dan are joi, la Palatul Cotroceni, consultări privind situaţia economică şi politică a ţării cu parlamentarii din grupul Uniţi pentru România, din grupul PACE - Întâi România şi cu cei neafiliaţi.

Știri Actuale
Incident grav la Ministerul Transporturilor. Un lift în care se aflau 7 persoane s-a prăbușit. Starea victimelor

Un lift în care se aflau șapte persoane a căzut în gol, joi, la Ministerul Transporturilor. ISU Bucureşti-Ilfov transmite că toate victimele au fost scoase din cabina ascensorului, iar cinci dintre ele au fost transportate de urgență la spital.

Stiri Economice
Cele mai valoroase 50 de branduri din România. Dacia și Banca Transilvania au depășit un miliard de dolari

Dacia rămâne și în acest an pe prima poziție în topul celor mai valoroase branduri românești, cu o valoare de 1,2 miliarde de euro, potrivit celui mai recent raport Brand Finance.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 5 | Rolul hidratării corecte in sănătatea cardiovasculară

25:52

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Mai 2026

45:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Mai 2026

01:43:35

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Agricultură fără rădăcini

42:56

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Rocky, OUT de la Campionatul Mondial! Primul fotbalist care se retrage de la turneul final din vară

Sport

Încep pregătirile pentru cupele europene: două mutări la FCSB