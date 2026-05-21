Cine este Max Korzh. Bielorusul care a facut sold out la Arena Națională în 5 zile

PARTENERIAT. Pe 23 mai 2026, pe scena Arena Naționale din București, va avea loc concertul solo al lui Max Korzh.

Max Korzh — un artist cu un stil unic, a cărui muzică adună zeci de mii de oameni din întreaga lume. Biletele pentru show s-au epuizat în doar cinci zile, stabilind un record pentru un artist solo pe un stadion in București. În ultimii ani, concertele lui Max au adunat zeci de mii de oameni pe stadioane din Varșovia, Kiev, Minsk, Moscova, Odesa și multe alte orașe. Atmosfera surprinsă în timpul show-urilor sale este impresionantă, iar pentru mulți fani, să ajungă la un concert Max a devenit un adevărat vis. După o pauză mai lungă, Max a revenit pe scenă cu un nou turneu, susținând concerte sold-out pe stadioane din Praga, Riga, Tallinn și Varșovia. Sâmbătă, pe 23 mai, artistul va ajunge pentru prima dată și la București.

Sinceritatea și energia aduc oamenii împreună Max Korzh este unul dintre cei mai reprezentativi artiști ai scenei muzicale est-europene. Stilul său distinct îmbină energia puternică cu versuri sincere și mesaje aparent simple, dar profund emoționale. El cântă despre teme universale — prietenie, iubire, drumul către sine, greșeli și speranțe — lucruri în care milioane de oameni se regăsesc. Tocmai de aceea, piesele sale au o rezonanță puternică în inimile ascultătorilor din întreaga lume. Încă din primele zile ale războiului din Ucraina, Korzh a condamnat deschis invazia rusă, iar aceste trăiri s-au reflectat în creația sa artistică. Muzica lui a devenit, astfel, o sursă de speranță și putere într-o perioadă extrem de dificilă. Concertul lui Max Korzh este o doză puternică de energie și euforie autentică Un concert Max Korzh înseamnă energie pură, emoții sincere și un vibe prietenos și pozitiv care se simte din primul moment. Oamenii vin să cânte, să sară, să-și dea frâu liber emoțiilor și să trăiască fiecare piesă la intensitate maximă. Atmosfera de pe stadion creează o conexiune aparte între artist și public, iar la final, spectatorii pleacă literalmente epuizați, dar fericiți — cu zâmbete largi, ochii în lacrimi și amintirea unei seri cu adevărat de neuitat. Ce experiență îi așteaptă pe fani la București? Concertul de la București se anunță drept unul dintre cele mai grandioase evenimente muzicale ale anului 2026. Nu va fi doar un spectacol, ci o adevărată celebrare a vieții — cu sunet puternic, efecte speciale dinamice, un show de lumini impresionant și, bineînțeles, piesele sale cântate la unison de întreaga arenă. Energia incredibilă rămâne cu fanii mult timp după ultimul acord. Max Korzh și echipa sa creează o magie greu de descris în cuvinte — o experiență care trebuie trăită.

La București, concertul este sold out, însă încă mai există posibilitatea de a-l vedea pe Max Korzh în alte orașe. Concertele lui Max Korzh sunt evenimente de anvergură internațională, care adună zeci de mii de oameni din întreaga lume. Muzica și energia sa reușesc să unească publicul din țări diferite într-o experiență comună intensă, transformând fiecare show într-un moment unic și memorabil. Deși biletele pentru București s-au epuizat, fanii mai au șansa de a-l vedea live în cadrul altor concerte programate în acest an: 06.06.2026 - Istanbul (maxkorzh.asia)

26.06.2026 - Düsseldorf (maxkorzh.eu) Max Korzh: • Instagram • Spotify