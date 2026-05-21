Înălțarea Domnului 2026. Ce nu ai voie să faci azi

Stiri Diverse
Data publicării:
Data actualizării:
62194966
crestinortodox.ro

Înălțarea Domnului 2026 este sărbătorită la 40 de zile după Paște și amintește de momentul în care Iisus Hristos S-a înălțat la cer, în fața apostolilor. 

autor
Mădălina Cristea

În România, această zi are o semnificație aparte, pentru că este dedicată și pomenirii eroilor neamului. Iată ce nu ai voie să faci de Înălțarea Domnului 2026.

În anul 2026, Înălțarea Domnului este sărbătorită pe 21 mai (joi). Data nu este fixă în calendar. Sărbătoarea este stabilită în fiecare an la 40 de zile după Paște, motiv pentru care variază de la un an la altul, fiind însă întotdeauna celebrată într-o zi de joi.

Ce semnifică Înălțarea Domnului în credința creștină

Înălțarea Domnului este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin și amintește de momentul în care Iisus Hristos S-a înălțat la cer, la 40 de zile după Înviere. Potrivit Bibliei, după ce a înviat, Hristos a rămas timp de 40 de zile alături de ucenicii Săi. Le-a vorbit, i-a întărit în credință și le-a arătat că Învierea a fost reală. Apoi, înaintea lor, S-a înălțat la cer, binecuvântându-i.

În credința creștină, Înălțarea nu este văzută ca o simplă plecare a lui Hristos din lume. Sărbătoarea are un sens mult mai profund. Ea arată că Iisus deschide drumul spre viața veșnică și spre apropierea de Dumnezeu. De aceea, Înălțarea este legată și de speranța creștinilor că viața nu se termină odată cu moartea. Prin acest moment, omul este chemat spre ceva mai înalt decât viața pământească, spre împărtășirea cu Dumnezeu, scrie crestinortodox.ro.

Citește și
Sfinții Constantin și Elena 2026. Cele mai puternice tradiții și semnificații. Cui trebuie să spui „La mulți ani”

Înălțarea Domnului pregătește și una dintre cele mai mari sărbători creștine: Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh. După Înălțare, Apostolii au rămas în rugăciune și au așteptat venirea Duhului Sfânt, așa cum le promisese Iisus. Din acest motiv, între cele două sărbători există o legătură foarte puternică în tradiția Bisericii. Înălțarea Domnului este sărbătorită încă din primele secole ale creștinismului. Cu timpul, Biserica a stabilit clar ca această zi să fie prăznuită în joia de la 40 de zile după Paște, înainte de Rusalii.

De ce este sărbătorită și Ziua Eroilor de Înălțarea Domnului

În România, Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor sunt comemorate în aceeași zi. Legătura dintre cele două sărbători există de mai bine de 100 de ani și are un rol important atât în tradiția religioasă, cât și în memoria națională. Ideea a apărut în anul 1920, la propunerea lui Miron Cristea, primul Patriarh al României. El a dorit ca eroii români căzuți în războaie să fie pomeniți chiar în ziua Înălțării Domnului, iar propunerea a fost acceptată de regele Ferdinand și de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Această tradiție a fost oprită după anul 1948, în perioada regimului comunist. După 1990, Biserica Ortodoxă Română a cerut revenirea la vechiul obicei, iar în 2003 Parlamentul României a decis oficial ca Ziua Eroilor să fie sărbătoare națională în ziua Înălțării Domnului. Astfel, în fiecare an, românii îi comemorează pe cei care și-au pierdut viața în războaie sau în lupte pentru țară. În ziua Înălțării, după slujbele religioase, au loc ceremonii dedicate eroilor. În multe orașe și sate se organizează:

·     depuneri de coroane,

·     momente de reculegere,

·     ceremonii militare,

·     activități în școli și instituții publice.

La ora 12:00, clopotele bisericilor bat în toată țara în memoria eroilor români, potrivit Basilica.ro.

Ce este bine să faci pentru noroc și protecție de Înviere

În tradiția creștină, ideea de „noroc” este legată mai mult de binecuvântare, liniște și protecția lui Dumnezeu. De aceea, în ziua Înălțării Domnului, oamenii sunt îndemnați înainte de toate să meargă la biserică, să se roage și să petreacă ziua cu mai multă liniște sufletească. Potrivit tradiției bisericești, cele mai importante lucruri pe care le poate face un credincios în această zi sunt:

·     participarea la Sfânta Liturghie,

·     rugăciunea,

·     aprinderea unei lumânări,

·     pomenirea celor adormiți,

·     ajutorarea oamenilor aflați în nevoie.

În cazul celor care trebuie să lucreze și nu pot merge la slujbă, se spune că măcar o rugăciune rostită acasă sau aprinderea unei lumânări păstrează semnificația sărbătorii. În această zi, credincioșii se salută cu „Hristos S-A Înălțat!” și „Adevărat S-A Înălțat!”.

Acest salut nu este doar o formulă de politețe, ci o mărturisire a credinței și a bucuriei legate de sărbătoare. Pe lângă tradițiile religioase, în multe sate există și obiceiuri populare legate de protecția casei, sănătate și belșug. În unele zone ale țării:

·     se dau pomeni pentru cei morți,

·     se împodobesc casele și mormintele cu ramuri verzi,

·     se pune leuștean la porți și ferestre,

·     se culeg plante considerate de leac,

·     se fac procesiuni pentru sfințirea holdelor și a câmpurilor.

Biserica face însă o diferență clară între credință și superstiție. Rugăciunea, mersul la biserică și faptele bune țin de tradiția creștină, în timp ce multe dintre obiceiurile legate de plante sau protecția casei sunt tradiții populare locale. Și în prezent, multe familii aleg să respecte câteva dintre aceste tradiții:

·     merg la biserică,

·     dau de pomană,

·     păstrează ramuri verzi în casă,

·     evită certurile și munca grea în ziua sărbătorii.

Ce nu este bine să faci de Înălțarea Domnului

În tradiția creștină, Înălțarea Domnului este o zi de sărbătoare și de rugăciune. Din acest motiv, oamenii sunt îndemnați să nu transforme această zi într-una obișnuită, plină de treburi și agitație. În general, se spune că nu este bine să faci următoarele lucruri:

·     curățenie generală,

·     spălat,

·     cusut,

·     muncă grea în gospodărie,

·     lucru la câmp sau în grădină.

Rugăciune pentru eroi și cei adormiți

În ziua Înălțării Domnului, Biserica îi pomenește în mod special pe eroii români căzuți în războaie și în luptele pentru țară. Este o zi dedicată recunoștinței și rugăciunii pentru cei care s-au jertfit pentru credință și pentru neam. În același timp, mulți credincioși aleg să îi pomenească în rugăciune și pe cei dragi care nu mai sunt printre noi.

„Doamne Iisuse Hristoase,

Cel ce Te-ai înălțat în slavă și n-ai părăsit lumea,

primește rugăciunea noastră pentru eroii neamului

și pentru toți cei adormiți din familiile noastre.

Iartă-le greșelile, odihnește-i în lumina Ta

și pune în inimile noastre recunoștință, pace și credință statornică.

Întărește-i pe cei care plâng, vindecă rănile celor îndoliați

și învață-ne să trăim demn, curat și cu iubire.

Amin.”

Mesaje și urări de Înălțare

De Înălțarea Domnului, mulți oameni aleg să trimită celor apropiați un mesaj simplu și plin de liniște. În tradiția ortodoxă, salutul acestei zile este „Hristos S-A Înălțat!”, iar răspunsul este „Adevărat S-A Înălțat!”.

Mesaje formale

·     „Hristos S-A Înălțat! Vă doresc o zi cu pace, sănătate și liniște alături de cei dragi.”

·     „Cu ocazia sărbătorii Înălțării Domnului, vă transmit gânduri bune, bucurie și putere pentru tot ceea ce aveți de făcut.”

·     „Să aveți parte de o sărbătoare liniștită, cu suflet împăcat și oameni dragi aproape.”

Urări pentru familie și apropiați

·     „Hristos S-A Înălțat! Să avem sănătate, liniște în casă și bucurii simple în fiecare zi.”

·     „Dumnezeu să vă ocrotească și să vă țină aproape unii de alții, cu pace și iubire.”

·     „Hristos S-A Înălțat! Să vă fie casa plină de lumină și sufletul împăcat.”

Mesaje pentru părinți și bunici

·     „Vă doresc sănătate, liniște și o zi binecuvântată. Dumnezeu să vă dea putere și bucurii.”

·     „Hristos S-A Înălțat! Să aveți parte de pace, credință și mulți oameni buni în jur.”

Mesaje scurte pentru SMS sau rețele sociale

·     „Hristos S-A Înălțat! Pace și bine în casa ta!”

·     „Adevărat S-A Înălțat! Sănătate și gânduri bune!”

·     „Hristos S-A Înălțat! O zi liniștită și binecuvântată!”

Mesaje mai calde și personale

·     „Hristos S-A Înălțat! Să ai parte de liniște, ocrotire și oameni care îți fac viața mai frumoasă.”

·     „În ziua Înălțării, să rămână în suflet doar pace, speranță și recunoștință.”

·     „Hristos S-A Înălțat! Să nu îți lipsească sănătatea, credința și liniștea sufletească.”

Mesaje pentru eroi

·     „Hristos S-A Înălțat! Astăzi să ne amintim cu respect și recunoștință de eroii care s-au jertfit pentru țară.”

·     „În această zi sfântă, gândurile noastre merg și către cei care au luptat și au murit pentru România.”

Etichete: Înălțarea Domnului, paste ortodox, paste, rusalii, sarbatori,

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emoții mari pentru Alisia! Băiatul ei cu nume celebru a debutat la seniori, iar echipa favorită joacă azi finala Cupei
GALERIE FOTO Emoții mari pentru Alisia! Băiatul ei cu nume celebru a debutat la seniori, iar echipa favorită joacă azi finala Cupei
Citește și...
Stiri Diverse
Sfinții Constantin și Elena 2026. Cele mai puternice tradiții și semnificații. Cui trebuie să spui „La mulți ani”

Sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena este una dintre cele mai cunoscute zile din calendarul ortodox. 
Stiri Diverse
Procesiune impresionantă la Târgu Jiu de Sfinții Împărați Constantin și Elena. Peste 1.000 de credincioși au participat

Peste 1.000 de credincioși au participat miercuri seară la Târgu Jiu la o procesiune dedicată Sfinților Împărați Constantin și Elena.
Stiri Diverse
Insule plutitoare au fost instalate pe Lacul Bistreț pentru păsările sălbatice. Zona se întinde pe aproape 2.000 de hectare

În Dolj, pe Lacul Bistreț, au fost instalate insule plutitoare uriașe, transformate în refugii sigure pentru păsările sălbatice protejate. Departe de pericole și de agitație, pelicanii, cormoranii sau egretele își pot face cuib.

Recomandări
Stiri Politice
Noi consultări la Cotroceni. Ce a discutat Nicușor Dan cu micile grupuri parlamentare

Preşedintele Nicuşor Dan are joi, la Palatul Cotroceni, consultări privind situaţia economică şi politică a ţării cu parlamentarii din grupul Uniţi pentru România, din grupul PACE - Întâi România şi cu cei neafiliaţi.

Știri Actuale
Incident grav la Ministerul Transporturilor. Un lift în care se aflau 7 persoane s-a prăbușit. Starea victimelor

Un lift în care se aflau șapte persoane a căzut în gol, joi, la Ministerul Transporturilor. ISU Bucureşti-Ilfov transmite că toate victimele au fost scoase din cabina ascensorului, iar cinci dintre ele au fost transportate de ugență la spital.

Stiri Economice
Cele mai valoroase 50 de branduri din România. Dacia și Banca Transilvania au depășit un miliard de dolari

Dacia rămâne și în acest an pe prima poziție în topul celor mai valoroase branduri românești, cu o valoare de 1,2 miliarde de euro, potrivit celui mai recent raport Brand Finance.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 5 | Rolul hidratării corecte in sănătatea cardiovasculară

25:52

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Mai 2026

45:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Mai 2026

01:43:35

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Agricultură fără rădăcini

42:56

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Încep pregătirile pentru cupele europene: două mutări la FCSB

Sport

Gabi Boldici: „Craiova va câștiga titlul la anul mai detașat decât acum!”. Ce spune despre Rădoi + Opinie pertinentă despre portarii campioanei