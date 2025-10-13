Imagini apocaliptice din Spania. Inundațiile au făcut prăpăd în țară, după ce s-a produs fenomenul DANA

Stiri externe
13-10-2025 | 19:57
×
Codul embed a fost copiat

Inundațiile au făcut prăpăd în acest weekend în sud-estul Spaniei. În unele locuri a plouat într-o singură zi cât într-o lună, spun experții.

autor
Stirileprotv

În scurt timp, pe insula turistică Ibiza, toate străzile s-au transformat, în râuri. În Catalonia, forțele de intervenție au venit în ajutorul mai multor șoferi blocați în mașini de viituri.

Străzile s-au transformat în torente vijelioase în mai multe localități din regiunea Catalonia. Cel mai rău a fost în orașele La Rapita și Santa Barbara din provincia Tarragona.

Mai mulți șoferi s-au trezit blocați în mașini, în mijlocul viiturilor periculoase. Câteva vehicule și piese de mobilier stradal au fost luate de puhoaie.

Autoritățile au emis un cod roșu de ploi torențiale și inundații pentru întreaga regiune. Inundațiile au dat peste cap mersul trenurilor. Mai multe curse cu plecare din Barcelona sau Valencia au fost anulate.

Citește și
saci nisip furati constanta
Unde au fost găsiți zeci de saci cu nisip furați de pe străzile Constanței, în timpul ciclonului. „Îi folosește la pisici”

Și în orașul Murcia, zeci de locuințe au fost evacuate și numeroase zboruri anulate. Ploile au făcut ravagii și în regiunea Alicante, drumurile au fost acoperite de ape.

În Ibiza, a plouat într-o zi, cât într-o lună. Și doar în două ore s-au acumulat peste 85 de litri de precipitaţii pe metru pătrat.

Sistemul de canalizare al stațiunii nu a mai făcut față și apa a refulat pe străzi.

Autoritățile spaniole au cerut ajutorul armatei, pentru a doua oară în mai puțin de două săptămâni.

Furtuna din acest weekend a fost produsă de așa-numitul fenomen DANA. Acesta se formează atunci când o masă de aer foarte rece se separă de curenții principali și rămâne izolat în atmosferă, apoi coboară spre sol cu o forță teribilă. Tipic pentru regiunea mediteraneeană, acest fenomen a dus la inundații catastrofale anul trecut, tot în octombrie, când 230 de persoane și-au pierdut viața.

Sursa: Pro TV

Etichete: Spania, inundatii, ibiza,

Dată publicare: 13-10-2025 19:57

Articol recomandat de sport.ro
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Citește și...
Ploile torenţiale din Mexic au provocat decesul a cel puţin 41 de persoane
Stiri externe
Ploile torenţiale din Mexic au provocat decesul a cel puţin 41 de persoane

Cel puțin 41 de persoane au murit într-o serie de inundații și alunecări de teren provocate, de joi, de ploile torențiale din estul și centrul Mexicului, potrivit ultimului bilanț anunțat sâmbătă de guvernul federal.

 

Unde au fost găsiți zeci de saci cu nisip furați de pe străzile Constanței, în timpul ciclonului. „Îi folosește la pisici”
Stiri actuale
Unde au fost găsiți zeci de saci cu nisip furați de pe străzile Constanței, în timpul ciclonului. „Îi folosește la pisici”

Zeci de saci cu nisip, așezați preventiv zilele trecute la inundații pe străzile din Constanța, au dispărut. Angajații municipalității și-au dat seama că lipsesc când au venit să-i adune pentru a-i depozita în caz de vreme rea.

Cod portocaliu şi cod galben de inundații. Vor fi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din sudul şi sud-estul ţării
Stiri actuale
Cod portocaliu şi cod galben de inundații. Vor fi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din sudul şi sud-estul ţării

Hidrologii au emis, joi, avertizări cod portocaliu şi cod galben de inundaţii şi anunţă creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din sudul şi sud-estul ţării.  

Recomandări
EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția
Interviurile Stirileprotv.ro
EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția

Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, și va cuprinde ”două schimbări majore” pentru România.

Acordul pentru Gaza, semnat în fața liderilor lumii. Trump: „Nu va fi un al treilea război mondial dacă suntem inteligenți”
Stiri externe
Acordul pentru Gaza, semnat în fața liderilor lumii. Trump: „Nu va fi un al treilea război mondial dacă suntem inteligenți”

Donald Trump a ajuns luni în Egipt şi, înainte de întâlnirea cu liderii mondiali, le-a declarat reporterilor că „faza a doua” a negocierilor cu privire la Gaza a început, după acordul iniţial de încetare a focului şi eliberare a ostaticilor.

PSD a decis când va avea loc Congresul partidului unde se va alege noua conducere
Stiri Politice
PSD a decis când va avea loc Congresul partidului unde se va alege noua conducere

Consiliul Politic Național al PSD a decis când va avea loc Congresul partidului în care va fi aleasă noua conducere. Evenimentul va avea loc pe 7 noiembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Octombrie 2025

47:24

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Fibromul uterin se tratează modern prin chirurgie robotică

12:46

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Octombrie 2025

01:47:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28