Imagini apocaliptice din Spania. Inundațiile au făcut prăpăd în țară, după ce s-a produs fenomenul DANA

Inundațiile au făcut prăpăd în acest weekend în sud-estul Spaniei. În unele locuri a plouat într-o singură zi cât într-o lună, spun experții.

În scurt timp, pe insula turistică Ibiza, toate străzile s-au transformat, în râuri. În Catalonia, forțele de intervenție au venit în ajutorul mai multor șoferi blocați în mașini de viituri.

Străzile s-au transformat în torente vijelioase în mai multe localități din regiunea Catalonia. Cel mai rău a fost în orașele La Rapita și Santa Barbara din provincia Tarragona.

Mai mulți șoferi s-au trezit blocați în mașini, în mijlocul viiturilor periculoase. Câteva vehicule și piese de mobilier stradal au fost luate de puhoaie.

Autoritățile au emis un cod roșu de ploi torențiale și inundații pentru întreaga regiune. Inundațiile au dat peste cap mersul trenurilor. Mai multe curse cu plecare din Barcelona sau Valencia au fost anulate.

Și în orașul Murcia, zeci de locuințe au fost evacuate și numeroase zboruri anulate. Ploile au făcut ravagii și în regiunea Alicante, drumurile au fost acoperite de ape.

În Ibiza, a plouat într-o zi, cât într-o lună. Și doar în două ore s-au acumulat peste 85 de litri de precipitaţii pe metru pătrat.

Sistemul de canalizare al stațiunii nu a mai făcut față și apa a refulat pe străzi.

Autoritățile spaniole au cerut ajutorul armatei, pentru a doua oară în mai puțin de două săptămâni.

Furtuna din acest weekend a fost produsă de așa-numitul fenomen DANA. Acesta se formează atunci când o masă de aer foarte rece se separă de curenții principali și rămâne izolat în atmosferă, apoi coboară spre sol cu o forță teribilă. Tipic pentru regiunea mediteraneeană, acest fenomen a dus la inundații catastrofale anul trecut, tot în octombrie, când 230 de persoane și-au pierdut viața.

