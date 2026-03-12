Ţările din Golful Persic şi-au redus producţia totală de petrol cu cel puţin 10 milioane de barili pe zi, un volum egal cu aproape 10% din cererea mondială, ca urmare a conflictului din Iran, a informat IEA în cel mai recent raport lunar privind piaţa petrolului, adăugând că, fără o reluare rapidă a fluxurilor de transport maritim, aceste pierderi ar urma să crească.

"Războiul din Orientul Mijlociu creează cea mai mare perturbare a aprovizionării din istoria pieţei globale a petrolului", a apreciat IEA. "Închiderea producţiei pe segmentul upstream va dura săptămâni şi, în unele cazuri, luni pentru a reveni la nivelurile de dinainte de criză, în funcţie de gradul de complexitate a zăcămintelor şi de momentul în care lucrătorii, echipamentele şi resursele se vor întoarce în regiune", a adăugat agenţia.

Strâmtoarea Ormuz, blocaj critic pentru transportul petrolului

Preţul petrolului a crescut brusc după ce SUA şi Israelul au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie, petrolierele nemaiputând să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Livrările de petrol prin această strâmtoare, prin care anul trecut au trecut 20 de milioane de barili de ţiţei şi produse petroliere, au scăzut cu peste 90%, estimează AIE.

Joi dimineaţă, cotaţia ţiţeiului Brent a crescut din nou peste 100 de dolari pe baril la Londra, după ce două petroliere au fost lovite în apele irakiene, iar Omanul a evacuat un terminal cheie de export de petrol.

Deşi Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite îşi pot devia o parte din exporturile lor pe rute alternative, închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz a forţat producătorii din Golf să reducă, împreună, producţia de ţiţei cu aproximativ 10 milioane de barili pe zi, potrivit IEA.

Previziuni revizuite pentru piața petrolului în 2026

Şocul provocat ofertei de petrol a obligat IEA să îşi revizuiască previziunile privind un surplus global în 2026 cu puţin peste o treime, până la aproximativ 2,4 milioane de barili pe zi. Înainte de criza din Orientul Mijlociu, IEA miza pe un exces record de petrol pentru acest an, deoarece oferta tot mai mare din America, impulsionată de SUA, Canada, Guyana şi Brazilia, urma să depăşească consumului.

De asemenea, închiderea Strâmtorii Ormuz pune în pericol capacităţi regionale de rafinare în valoare de aproximativ patru milioane de barili pe zi, estimează IEA. Constrângerile privind disponibilitatea materiilor prime limitează capacitatea altor regiuni de a acoperi deficitul, prezentând riscuri deosebite pentru aprovizionarea cu motorină şi combustibil pentru avioane.

Agenţia Internaţională pentru Energie este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Agenţia a fost înfiinţată ca răspuns la primul şoc petrolier din 1973 - 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.