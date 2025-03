Ideologul lui Putin, mesaj de susținere pentru Călin Georgescu. Pe cine dă vina pentru respingerea candidaturii sale

Alexander Dughin, cunoscut drept ideologul lui Vladimir Putin, sare în apărarea lui Călin Georgescu, după ce candidatura acestuia a fost respinsă de BEC.

„Ziua în care democrația a murit în România, se spune. Un pic naiv, cred eu. Democrația liberală este totalitară. Toți presupușii dușmani ai societății deschise sunt excluși a priori. Citiți-l pe Popper, observați-l pe Soros”, a postat rusul pe platforma X.

The day democracy died in Romania, they say. A bit naive imho. Liberal democracy is totalitarian. All alleged enemies of open society are a priori excluded. Read Popper, observe Soros.