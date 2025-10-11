Ian Watkins, fostul solist al trupei Lostprophets, a fost ucis în închisoare. Ce pedeapsă ispășea muzicianul pedofil

Ian Watkins, fostul solist al trupei rock Lostprophets, care ispăşea o pedeapsă de 35 de ani pentru infracţiuni sexuale împotriva copiilor, a fost ucis în închisoare de un alt deţinut, relatează sâmbătă presa britanică.

Watkins, în vârstă de 48 de ani, ispăşea pedeapsa la închisoarea Wakefield din nordul Angliei.

„La ora 9:39 dimineaţa (sâmbătă), poliţia a fost chemată de personalul de la HMP Wakefield, care a raportat un atac asupra unui deţinut”, a declarat poliţia din West Yorkshire într-un comunicat.

„Serviciile de urgenţă au intervenit, dar bărbatul a fost declarat mort la faţa locului puţin mai târziu”, afirmă comunicatul, fără a-i da numele lui Watkins.

Potrivit presei, el ar fi avut jugulara tăiată. Poliţia nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta.

Condamnat în 2013 după ce a pledat vinovat la 13 capete de acuzare

Watkins a fost condamnat în 2013 după ce a pledat vinovat la 13 capete de acuzare. El a recunoscut două tentative de viol, agresiune sexuală asupra unui minor sub 13 ani, complicitate la agresiune sexuală asupra unui minor sub 13 ani, conspiraţie la violul unui minor sub 13 ani şi conspiraţie la agresiunea sexuală asupra unui alt minor sub 13 ani.

De asemenea, el a pledat vinovat pentru şase capete de acuzare de luare şi deţinere de imagini indecente cu copii şi unul de deţinere de imagini pornografice extreme.

Muzicianul pedofil a mai fost spitalizat în august 2023 după ce a fost înjunghiat într-un atac separat în închisoare.

