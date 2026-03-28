Armata israeliană a anunțat că a interceptat un proiectil. Însă nu atacurile în provoacă frisoane. Există temeri că rebelii ar putea viza vasele comerciale care tranzitează apele din largul coastelor.

În contextul în care strâmtoarea Ormuz este în continuare blocată de iranieni, specialiștii descriu despre un dezastru scenariul în care și traficul prin Marea Roșie ar fi perturbat ori blocat complet de atacuri lansate de Houthi.

Israelul a interceptat o rachetă lansată de rebelii Houthi din Yemen- aliați ai Teheranului care până acum nu s-au implicat în conflict.

Yahya Sarea, Houthi Military: ”Forțele Armate Yemenite, cu ajutorul lui Allah Atotputernicul și încrezându-se în Allah, au desfășurat prima operațiune militară folosind o salve de rachete balistice care au vizat locații militare israeliene sensibile din sudul Palestinei ocupate. Prin harul lui Allah Atotputernicul, operațiunea și-a atins cu succes obiectivele”.

Houthi - grupare armată care reprezintă minoritatea șiită din Yemen - controlează o mare parte din nord‑vestul acestei țări din 2014, când a înlăturat guvernul de la Sanaa. Analiștii spun că intervenția rebelilor reprezintă o escaladare îngrijorătoare a războiului.

Sean Bell, analist: ”Acest atac marchează deschiderea unui nou front și extinde conflictul în regiune. Creează o nouă problema pentru americani, în contextul în care ei oricum încearcă să pună capăt războiului”.

După ce Iranul a blocat traficul prin strâmtoarea Ormuz, Arabia Saudită și-a deviat o parte din exporturile de petrol prin Marea Roșie. Transporturile destinate în special pieței asiatice pleacă spre sud, trecând pe lângă Yemen. De aici și temerea că rebelii ar putea lansa atacuri spre aceste vase din Marea Roșie blocând efectiv și această rută alternativă de tranzit - scenariu socotit a fi dezastruos de către specialiști.

”Situația comerțului global se va înrăutăți și mai mult”

Eleni Giokos, CNN Business Correspondent: ”Aceasta a fost, poate, mișcarea pe care toată lumea o anticipa, deoarece rebelii Houthi au fost foarte vocali în privința sprijinului pentru Iran în acest război, dar foarte tăcuți din punct de vedere militar. Ei au provocat haos în Marea Roșie și, în mod important, în strâmtoarea Bab al‑Mandab, care este celălalt punct maritim crucial din regiune, în special după atacurile din 7 octombrie (2023)”.

Din noiembrie 2023 până la începutul anului 2025, rebelii yemeniți au lansat aproape 200 de atacuri asupra navelor din Marea Roșie, avariind peste 30 de vase și deturnând cel puțin una. Traficul prin strâmtoarea Bab al‑Mandab, la capătul sudic al Mării Roșii, și prin Canalul Suez, la capătul nordic, a scăzut la jumătate.

James Waterhouse, corespondent BBC: ”În mod normal, atacurile lansate de Houthi nu creează mari dificultăți Israelului. Însă, în trecut, acești rebeli au lovit și ambarcațiunile comerciale din Marea Roșie, care este la rândul ei o rută navigabilă crucială, pe unde se exportă petrol și gaze pe lângă altele. Dacă s-ar adeveri acest scenariu, atunci situația comerțului global se va înrăutăți și mai mult”.

După ce israelienii au lovit mai multe instalații nucleare iraniene, Teheranul a răspuns cu atacuri asupra țărilor din Golf. O rachetă a lovit o bază aeriană din Arabia Saudită. Cel putin 12 soldați americani au fost răniți și mai multe aeronave americane de realimentare au fost avariate.

Lieutenant Colonel Ebrahim Zolfaghari, spokesperson for Khatam al- Anbiya, which operates the Revolutionary Guard-owned companies: ”Trump și comandanții armatei SUA trebuie să fi înțeles clar că regiunea se va transforma într-un cimitir pentru soldații americani și că nu vor avea altă opțiune decât să se supună voinței divine a poporului eroic și a luptătorilor curajoși ai Islamului”.

Atacurile au avut loc la doar o zi după ce Donald Trump a anunțat că amână, până pe 6 aprilie, loviturile planificate asupra centralelor electrice iraniene.

Trump: ”Eu nu comit multe greșeli”

Iar Steve Witkoff, trimisul lui Trump care negociază cu partea iraniană, a spus că o întrevedere cu reprezentanți de la Teheran ar putea avea loc săptămâna aceasta.

Donald Trump: ”Ne imploră să încheiem un acord. Trebuie să redeschidă strâmtoarea lui Trump... Ormuz am vrut să zic. Scuzați-mă! Am făcut o eroare îngrozitoare! Cei care promovează știri false vor spune că am zis-o din greșeală. Eu nu comit multe greșeli”.

Potrivit secretarului american de stat, americanii încă așteaptă să primească un răspuns cu privire la planul în 15 puncte propus de administrația Trump pentru încheierea ostilităților.

Pe de altă parte, presa americană scrie că vicepreședintele american JD Vance ar fi avut o discuție telefonică tensionată cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Vance l‑ar fi mustrat pe Netanyahu pentru că ar fi făcut predicții „mult prea optimiste” privind războiul cu Iranul, în special în ceea ce privește șansele de schimbare de regim la Teheran și astfel l-ar fi indus în eroare pe președintele Trump.

În altă ordine de idei, portavionul american USS Gerald Ford, cel mai mare din lume, a ajuns în portul din Spilt, în Croația. Pentagonul a transmis că au fost programate lucrări de mentenanță și reparații după ce, în timpul operațiunilor împotriva Iranului, la bord s-a declanșat un incendiu. Administrația Trump a insistat că daunele nu sunt urmarea unui atac iranian.