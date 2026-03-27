Gruparea teroristă susținută de Iran a declarat că ar fi gata să intre în luptă în orice moment, în urma avertismentului Teheranului că războiul s-ar putea extinde la strâmtoarea Bab al-Mandab dacă SUA lansează o invazie terestră.

„Suntem pe deplin pregătiți din punct de vedere militar, cu toate opțiunile la îndemână”, a declarat un lider Houthi pentru Reuters, sugerând că gruparea rebelă se află în coordonare directă cu Iranul, arată New York Post.

„Până în prezent, Iranul se descurcă bine și învinge inamicul în fiecare zi, iar bătălia evoluează în favoarea sa. Dacă se va întâmpla ceva contrar acestei situații, atunci vom putea evalua situația”, a adăugat el.

Implicarea grupării Houthi în război amenință în mod direct strâmtoarea Bab al-Mandab, un canal cu o lățime de 32 de kilometri situat la sud-vest de Yemen, unde își are sediul gruparea rebelă.

Primele acțiuni militare

Houthiții au purtat deja acțiuni militare de-a lungul strâmtorii care leagă Marea Roșie de Golful Aden, ca semn de solidaritate în timpul conflictului dintre Israel și Hamas.

Atacurile rebelilor au provocat haos și perturbări pe ruta comercială strategică dintre Europa și Asia, pe care trec anual mărfuri în valoare de 1 trilion de dolari.

Orice fel de atacuri de-a lungul strâmtorii ar pune și mai mult în pericol transporturile provenite din Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume, care și-a redirecționat livrările prin Marea Roșie în urma închiderii Strâmtorii Hormuz.

Bab al-Mandab, una din strâmtorile strategice ale lumii

Iranul a lansat miercuri o amenințare directă că va ocupa Strâmtoarea Bab al-Mandab în cazul în care SUA ar escalada conflictul prin invadarea Insulei Kharg.

„Strâmtoarea Bab al-Mandab este considerată una dintre strâmtorile strategice ale lumii, iar Iranul are atât voința, cât și capacitatea de a crea o amenințare complet credibilă împotriva acesteia”, au declarat surse din cadrul Gărzii Revoluționare Islamice pentru agenția de știri Tasnim.

Teheranul și Washingtonul au continuat să-și adreseze amenințări reciproce, în timp ce mii de soldați americani sunt desfășurați în Orientul Mijlociu, președintele Trump refuzând să excludă o invazie terestră a Iranului.