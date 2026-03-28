Gruparea houthi din Yemen, susținută de Iran, a lansat o rachetă către Israel, pentru prima dată de la începutul războiului

Stiri externe
62047412
AFP

Armata israeliană a anunțat că a interceptat sâmbătă dimineața o rachetă lansată din Yemen către Israel, iar rebelii houthi, susținuți de Iran, și-au asumat responsabilitatea pentru atac, primul de acest fel de la începutul războiului din Orient.

autor
Cristian Matei

Potrivit Associated Press, generalul de brigadă Yahya Saree, purtător de cuvânt militar al grupării Houthi, și-a asumat responsabilitatea pentru acest atac într-o declarație difuzată sâmbătă dimineață pe postul de televiziune prin satelit al rebelilor, Al-Masirah.

Potrivit BBC News, gruparea teroristă Houthi afirmă că a lansat o serie de rachete balistice „îndreptate împotriva unor obiective militare israeliene sensibile”, ca răspuns la atacurile din Iran, Liban, Irak și teritoriile palestiniene. Acesta adaugă că operațiunile sale vor continua până când „agresiunea” de pe toate fronturile va înceta.

Intrarea grupării Houthi în război ridică semne de întrebare cu privire la faptul dacă aceasta va viza din nou navele comerciale care tranzitează coridorul Mării Roșii.

Sirenele de alarmă au sunat în jurul orașului Beer Sheba și în zona din apropierea principalului centru de cercetare nucleară al Israelului pentru a treia oară în noaptea de vineri spre sâmbătă, în timp ce Iranul și Hezbollahul au continuat să tragă asupra Israelului pe timpul nopții.

Citește și
Indonezia a blocat oficial rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani. 70 de milioane de copii, afectați de măsură
Explozii puternice au zguduit și Tel Avivul, iar Serviciul de Pompieri și Salvare al Israelului a declarat că a intervenit la 11 locuri diferite de impact din zona metropolitană.

Israelul a lovit instalațiile nucleare ale Iranului la câteva ore după ce a amenințat vineri că își va „intensifica și extinde” campania împotriva Teheranului. Iranul a promis să riposteze și a lovit o bază din Arabia Saudită, rănind membri ai armatei americane și avariind avioane.

BBC: Dacă Houthi va ataca Marea Roșie, ar putea agrava și mai mult situația

Farea Al-Muslimi, cercetător la Chatham House, a explicat pentru BBC că noua implicare a grupării Houthi în conflict are o „importanță enormă”, întrucât aceștia „dețin controlul asupra unei alte rute comerciale internaționale importante” – Marea Roșie.

Houthi nu au declarat încă dacă vor ataca Marea Roșie, a subliniat el în cadrul emisiunii Today de la BBC Radio 4. În opinia sa, aceștia ar putea „încerca să se ferească de un alt atac american”.

În 2025, Donald Trump a lansat o campanie militară de bombardamente (alături de Marea Britanie) pentru a preveni atacurile Houthi în regiune.

Însă, întrebat cât de gravă ar fi o altă blocadă, pe lângă amenințările existente în Strâmtoarea Hormuz, Al-Muslimi spune: „Este un coșmar. Deja trăim un coșmar, iar asta l-ar face și mai groaznic”.

Peste douăzeci de soldați americani au fost răniți

Peste douăzeci de soldați americani au fost răniți în atacurile iraniene asupra bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită în ultima săptămână, potrivit informațiilor furnizate de două persoane care au fost informate cu privire la această chestiune.

Iranul a lansat șase rachete balistice și 29 de drone asupra bazei în atacul de vineri, care a rănit cel puțin 15 soldați, dintre care cinci grav, potrivit persoanelor care nu erau autorizate să comenteze public și au vorbit sub condiția anonimatului.

Baza, situată la aproximativ 96 de kilometri (60 de mile) de capitala saudită Riad, a fost atacată de două ori la începutul săptămânii, inclusiv într-un atac care a rănit 14 soldați americani, potrivit persoanelor informate cu privire la această chestiune. Baza este administrată de Forțele Aeriene Regale Saudite, dar este utilizată și de trupele americane.

În Liban, autoritățile au declarat că peste 1.100 de persoane au fost ucise de la începutul războiului. Associated Press califică acum acțiunile militare ale Israelului în sudul Libanului drept o invazie. Israelul a trimis mii de soldați peste graniță în Liban, iar forțele israeliene și militanții Hezbollah, susținuți de Iran, se luptă pe teren de cel puțin trei săptămâni.

Acțiunile americane au înregistrat o nouă scădere

Acțiunile americane au înregistrat o nouă scădere vineri.

Indicele S&P 500 a scăzut cu 1,7%, încheind cea mai proastă săptămână de la începutul războiului cu Iranul și a cincea săptămână consecutivă de pierderi.

Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1,7%, iar indicele compozit Nasdaq a scăzut cu 2,1%. Între timp, prețurile petrolului brut au continuat să crească.

Având în vedere că prețul benzinei în SUA se apropie de 4 dolari pe galon, membrii Congresului au făcut presiuni pentru suspendarea taxei federale pe benzină, stabilită la 18,4 cenți pe galon pentru benzină și 24,4 cenți pe galon pentru motorină.

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat ca statele să ia în considerare suspendarea taxelor pe combustibili.

Lovitură devastatoare pentru gruparea teroristă Houthi. Israelul l-a ucis pe prim-ministrul Ahmed al-Rahawi, care era acasă

Sursa: Associated Press BBC NEWS

Etichete: houthi, yemen, iran, israel, razboi,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB
Citește și...
Rebelii Houthi, gata să intre în război. Amenință cu blocarea altei strâmtori, care ar paraliza complet tranzitul petrolului
Stiri externe
Rebelii Houthi, gata să intre în război. Amenință cu blocarea altei strâmtori, care ar paraliza complet tranzitul petrolului

Rebelii houthi din Yemen sunt gata să se alăture Iranului împotriva Statelor Unite și a Israelului, amenințând că vor deschide un nou front de-a lungul Mării Roșii, care constituie o rută comercială globală de importanță strategică.

După ce a lovit în Qatar, Israelul a atacat și capitala Yemenului, pentru a-i ucide pe liderii grupării Houthi
Stiri externe
După ce a lovit în Qatar, Israelul a atacat și capitala Yemenului, pentru a-i ucide pe liderii grupării Houthi

Israelul a efectuat cel puțin șase atacuri aeriene asupra capitalei Yemenului, Sanaa, potrivit presei afiliate grupării Houthi, citată de BBC News.

Israelul amenință cu „cele zece plăgi” rebelii houthi după noi atacuri cu rachete
Stiri externe
Israelul amenință cu „cele zece plăgi” rebelii houthi după noi atacuri cu rachete

Ministrul israelian al apărării Israel Katz a promis joi că va trimite "cele zece plăgi" asupra rebelilor houti din Yemen, după ce armata a informat cu privire la noi atacuri cu rachete în direcţia Israelului, informează AFP.

Recomandări
Gruparea houthi din Yemen, susținută de Iran, a lansat o rachetă către Israel, pentru prima dată de la începutul războiului
Stiri externe
Gruparea houthi din Yemen, susținută de Iran, a lansat o rachetă către Israel, pentru prima dată de la începutul războiului

Armata israeliană a anunțat că a interceptat sâmbătă dimineața o rachetă lansată din Yemen către Israel, iar rebelii houthi, susținuți de Iran, și-au asumat responsabilitatea pentru atac, primul de acest fel de la începutul războiului din Orient.

Cod portocaliu de viscol în regiuni din două județe. Stratul de zăpadă a depășit deja 30 de centimeri
Vremea
Cod portocaliu de viscol în regiuni din două județe. Stratul de zăpadă a depășit deja 30 de centimeri

Pe Transalpina, în zona Rânca, a început să ningă, vineri seară, iar stratul de zăpadă a depășit deja 30 de centimeri. Drumarii au scos utilajele, ca în plină iarnă, și au împrăștiat sare și nisip.

Război în Iran. ”Trebuie să redeschidem strâmtoarea Trump … pardon, Ormuz”, a spus Donald Trump într-un discurs
Stiri externe
Război în Iran. ”Trebuie să redeschidem strâmtoarea Trump … pardon, Ormuz”, a spus Donald Trump într-un discurs

Războiul din Iran s-ar putea încheia în câteva săptămâni, spune Marco Rubio. Secretarul de stat american susține că obiectivele pot fi atinse și fără trupe terestre.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
I like IT
Ediția 8 - 2026

21:58

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Martie 2026

46:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Martie 2026

01:45:35

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Obezitatea este boală cronică, care poate fi adusă în remisie

11:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Petrolul și-a prezentat noul antrenor, la trei zile după plecarea lui Neagoe

Sport

„Nu îi va fi ușor!” Avertismentul primit de Gică Hagi înainte de preluarea naționalei