Gruparea houthi din Yemen, susținută de Iran, a lansat o rachetă către Israel, pentru prima dată de la începutul războiului

Potrivit Associated Press, generalul de brigadă Yahya Saree, purtător de cuvânt militar al grupării Houthi, și-a asumat responsabilitatea pentru acest atac într-o declarație difuzată sâmbătă dimineață pe postul de televiziune prin satelit al rebelilor, Al-Masirah.

Potrivit BBC News, gruparea teroristă Houthi afirmă că a lansat o serie de rachete balistice „îndreptate împotriva unor obiective militare israeliene sensibile”, ca răspuns la atacurile din Iran, Liban, Irak și teritoriile palestiniene. Acesta adaugă că operațiunile sale vor continua până când „agresiunea” de pe toate fronturile va înceta.

Intrarea grupării Houthi în război ridică semne de întrebare cu privire la faptul dacă aceasta va viza din nou navele comerciale care tranzitează coridorul Mării Roșii.

Sirenele de alarmă au sunat în jurul orașului Beer Sheba și în zona din apropierea principalului centru de cercetare nucleară al Israelului pentru a treia oară în noaptea de vineri spre sâmbătă, în timp ce Iranul și Hezbollahul au continuat să tragă asupra Israelului pe timpul nopții.

Explozii puternice au zguduit și Tel Avivul, iar Serviciul de Pompieri și Salvare al Israelului a declarat că a intervenit la 11 locuri diferite de impact din zona metropolitană.

Israelul a lovit instalațiile nucleare ale Iranului la câteva ore după ce a amenințat vineri că își va „intensifica și extinde” campania împotriva Teheranului. Iranul a promis să riposteze și a lovit o bază din Arabia Saudită, rănind membri ai armatei americane și avariind avioane.