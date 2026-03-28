Gruparea houthi din Yemen, susținută de Iran, a lansat o rachetă către Israel, pentru prima dată de la începutul războiului

Potrivit Associated Press, generalul de brigadă Yahya Saree, purtător de cuvânt militar al grupării Houthi, și-a asumat responsabilitatea pentru acest atac într-o declarație difuzată sâmbătă dimineață pe postul de televiziune prin satelit al rebelilor, Al-Masirah.
Potrivit BBC News, gruparea teroristă Houthi afirmă că a lansat o serie de rachete balistice „îndreptate împotriva unor obiective militare israeliene sensibile”, ca răspuns la atacurile din Iran, Liban, Irak și teritoriile palestiniene. Acesta adaugă că operațiunile sale vor continua până când „agresiunea” de pe toate fronturile va înceta.
Intrarea grupării Houthi în război ridică semne de întrebare cu privire la faptul dacă aceasta va viza din nou navele comerciale care tranzitează coridorul Mării Roșii.
Sirenele de alarmă au sunat în jurul orașului Beer Sheba și în zona din apropierea principalului centru de cercetare nucleară al Israelului pentru a treia oară în noaptea de vineri spre sâmbătă, în timp ce Iranul și Hezbollahul au continuat să tragă asupra Israelului pe timpul nopții.
Explozii puternice au zguduit și Tel Avivul, iar Serviciul de Pompieri și Salvare al Israelului a declarat că a intervenit la 11 locuri diferite de impact din zona metropolitană.
Israelul a lovit instalațiile nucleare ale Iranului la câteva ore după ce a amenințat vineri că își va „intensifica și extinde” campania împotriva Teheranului. Iranul a promis să riposteze și a lovit o bază din Arabia Saudită, rănind membri ai armatei americane și avariind avioane.
BBC: Dacă Houthi va ataca Marea Roșie, ar putea agrava și mai mult situația
Farea Al-Muslimi, cercetător la Chatham House, a explicat pentru BBC că noua implicare a grupării Houthi în conflict are o „importanță enormă”, întrucât aceștia „dețin controlul asupra unei alte rute comerciale internaționale importante” – Marea Roșie.
Houthi nu au declarat încă dacă vor ataca Marea Roșie, a subliniat el în cadrul emisiunii Today de la BBC Radio 4. În opinia sa, aceștia ar putea „încerca să se ferească de un alt atac american”.
În 2025, Donald Trump a lansat o campanie militară de bombardamente (alături de Marea Britanie) pentru a preveni atacurile Houthi în regiune.
Însă, întrebat cât de gravă ar fi o altă blocadă, pe lângă amenințările existente în Strâmtoarea Hormuz, Al-Muslimi spune: „Este un coșmar. Deja trăim un coșmar, iar asta l-ar face și mai groaznic”.
Peste douăzeci de soldați americani au fost răniți în atacurile iraniene asupra bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită în ultima săptămână, potrivit informațiilor furnizate de două persoane care au fost informate cu privire la această chestiune.
Iranul a lansat șase rachete balistice și 29 de drone asupra bazei în atacul de vineri, care a rănit cel puțin 15 soldați, dintre care cinci grav, potrivit persoanelor care nu erau autorizate să comenteze public și au vorbit sub condiția anonimatului.
Baza, situată la aproximativ 96 de kilometri (60 de mile) de capitala saudită Riad, a fost atacată de două ori la începutul săptămânii, inclusiv într-un atac care a rănit 14 soldați americani, potrivit persoanelor informate cu privire la această chestiune. Baza este administrată de Forțele Aeriene Regale Saudite, dar este utilizată și de trupele americane.
În Liban, autoritățile au declarat că peste 1.100 de persoane au fost ucise de la începutul războiului. Associated Press califică acum acțiunile militare ale Israelului în sudul Libanului drept o invazie. Israelul a trimis mii de soldați peste graniță în Liban, iar forțele israeliene și militanții Hezbollah, susținuți de Iran, se luptă pe teren de cel puțin trei săptămâni.
Acțiunile americane au înregistrat o nouă scădere vineri.
Indicele S&P 500 a scăzut cu 1,7%, încheind cea mai proastă săptămână de la începutul războiului cu Iranul și a cincea săptămână consecutivă de pierderi.
Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1,7%, iar indicele compozit Nasdaq a scăzut cu 2,1%. Între timp, prețurile petrolului brut au continuat să crească.
Având în vedere că prețul benzinei în SUA se apropie de 4 dolari pe galon, membrii Congresului au făcut presiuni pentru suspendarea taxei federale pe benzină, stabilită la 18,4 cenți pe galon pentru benzină și 24,4 cenți pe galon pentru motorină.
Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat ca statele să ia în considerare suspendarea taxelor pe combustibili.
