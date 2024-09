Hezbollah ar fi pus la cale un "7 octombrie" cu repetiție în Israel. "Avea de gând să ocupe localități și să ucidă civili"

Bombardamentele vin la doar câteva ore după ce Israelul a reușit să dea încă o lovitură gravă grupării teroriste.

Mai mulți comandanți de frunte ai Hezbollah au fost uciși într-un atac cu rachete asupra unui buncăr din sudul Beirutului. Alte zeci de persoane au fost rănite.

Tel Aviv-ul cere grupării să se retragă din regiunile de graniță. De cealaltă parte, militanții au spus că îi vor răzbuna pe cei uciși.

În sudul Beirutului, atacul a distrus aproape în totalitate două clădiri de zece etaje.

Potrivit presei libaneze, două rachete lansate de un avion F-35 ar fi pătruns la o adâncime de aproximativ 20 de metri sub construcții, până în buncărul unde se desfășura o reuniune a comandanților Hezbollah.

"Erau echipe de salvare la fața locului, care săpau frenetic în ruine, încercând să găsească supraviețuitori. În cursul zilei am auzit zeci de ambulanțe îndreptându-se către locul atacului, iar echipa CNN de acolo a descris o scenă de haos și distrugere totală".

Ali Ramadan, martor: "Criminalii israelieni au bombardat o clădire în care erau oameni. Ca întotdeauna, nu au niciun respect pentru bătrâni sau tineri, pentru nimic în lume".

Israelul spune că în atac și-au pierdut viața mai mulți comandanți de rang înalt ai Hezbollah, inclusiv Mohammad Aqil, șeful unității Radwan, trupele speciale ale grupării fundamentaliste.

Aqil era căutat și de americani. Aceștia îl consideră vinovat pentru două atentate majore în care și-au pierdut viața 300 de cetățeni ai Statelor Unite.

Hamas, model de urmat pentru Hezbollah

Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene:

"Aqil și comandanții trupelor Radwan pe care i-am atacat sunt cei care au pus la cale și au inițiat planul. Hezbollah avea de gând să atace teritoriul israelian, să ocupe localități din Galileea și să ucidă sau să răpească civili israelieni. Similar cu ce a făcut Hamas pe 7 octombrie".

Printre victime sunt, însă, și civili. Oamenii s-au grăbit să doneze sânge, pentru a-i ajuta pe răniți.

Hussein Harake, donator de sânge: "Nu am făcut nimic, doar am dat sânge pentru frații și familia mea. Suntem cu toții în această situație, așa că e datoria mea, asta am vrut să fac".

Kareem Chehayeb. jurnalist Associated Press: "Acele atacuri și bombardamentul au transmis de-a lungul Libanului teama că, după 11 luni de bombardamente între Iran și Hezbollah, lucrurile ar putea escalada într-un război total".

Tensiuni sunt și peste graniță, în Israel. Locuitorii de etnie druză din satele aflate la granița cu Libanul, în înălțimile Golan, spun că nu se mai simt în siguranță de luni de zile, de teama rachetelor.

Localnic druz: "Situația e foarte mizerabilă, trăim în pericol. 90% din oamenii din Înălțimile Golan nu adorm înainte de ora 3 sau 4 dimineața din cauza anxietății și a depresiei. Nu dormim deloc în siguranță".

În Statele Unite, oficiali americani se așteaptă la o escaladare majoră a incidentelor între Israel și Hezbollah, în următoarele zile, potrivit publicației Politico. Președintele american Joe Biden speră, totuși, că tensiunile vor fi dezamorsate.

Reporter: "E realist un armistițiu sau avem prea multe lucruri neplăcute care s-au petrecut?".

Joe Biden, președintele SUA: "Dacă aș spune vreodată că nu e realist, ar trebui să plecăm acasă. Multe lucruri nu par realiste până nu le îndeplinim. Trebuie să mergem mai departe".

În ultimele zile, Israelul și-a întețit operațiunile militare asupra grupării Hezbollah. Sabotajul dispozitivelor de comunicații - pagere și stații radio portabile - s-a soldat cu aproape 40 de morți și trei mii de răniți. Au urmat zeci de atacuri cu rachete, lansate asupra unor ținte din Liban, în care și-au pierdut viața militanți, dar și civili.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: