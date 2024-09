Promisiunea lui "Bibi" Netanyahu după ce Israelul a intrat într-o nouă fază a războiului: "Exact asta vom face"

Iar peste 3.000 au fost răniți. Medicii au operat aproape continuu pacienți cu răni grave la ochi, mâini și abdomen. Ministrul israelian al Apărării a anunțat o nouă fază a războiului. Puternic lovită și umilită, organizația Hezbollah, vrea să se răzbune. "E un genocid, un masacru, Israelul a încălcat toate liniile roșii. Aceasta poate fi o declaratie de razboi", a declarat șeicul Nasrallah, liderul organizației islamiste.

O explozie a răsunat, miercuri, când sute de oameni, inclusiv femei și copii se adunaseră într-un fief Hezbollah din sudul Beirutului, la funeraliile unui băiat de 13 ani și trei militanți, uciși în valul de atacuri cu pagerele capcană de marți.

Alex Crawford, corespondent Sky News: "Am auzit o bubuitură, nu aș zice chiar explozie, semăna mai degrabă cu pocnitură de la o petardă. Am văzut oameni alergând panicați, unii erau acoperiți de sânge. Un tânăr ne-a spus că o stație radio, folosită de personalul de securitate Hezbollah, prezent la înmormântare, a explodat. Am văzut apoi cum militanții au adunat toate aparatele și le-au scos bateriile".

Exploziile au răsunat una după alta și incendii au izbucnit în zeci de case magazine sau vehicule.

Medic: "Este un masacru. Este o crimă, nu-i așa? Sau aveți o altă descriere?".

Potrivit ministrului libanez al Sănătății, chirurgii au operat aproape continuu, marți și miercuri. Mulți aveau răni grave, la ochi, la mâini sau la nivel abdomenului.

Firass Abiad, ministrul libanez al Sănătății: "Acesta este un act de agresiune împotriva necombatanților, a membrilor comunității. Chiar dacă unii dintre ei ar fi combatanți, acesta este un atac fără discriminare. Cred că utilizarea forței sau a atacurilor fără discernământ, care ar afecta clar civilii, este, în opinia mea, împotriva legilor militare internaționale".

Valul doi al atacurilor de la distanță, de miercuri, care a vizat stațiile radio portabile folosite de membrii Hezbollah, a fost și mai sângeros decât cel din ziua precedentă, când au explodat pagerele-capcană. Sunt semne că întreaga rețea de comunicații Hezbollah a fost infiltrată de Israel.

Reporter: "Care este răspunsul Casei Albe cu privire la exploziile stațiilor de comunicare din Liban? Statele Unite consideră că aceasta este o escaladare justificată?".

Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe: "Ceea ce pot să vă spun este că nu am fost implicați în incidentele de ieri sau de azi în niciun fel".

Guvernului libanez spune că stațiile folosite de militanții Hezbollah au ajuns în Liban odată cu transportul de pagere, în urmă cu aproape cinci luni. Purtau sigla unui cunoscut producător japonez, care însă a încetat să mai fabrice acest model în urmă cu un deceniu. Prin urmare, cel mai probabil, este vorba de dispozitive contrafăcute, a căror proveniență e necunoscută. Și stațiile au fost manipulate pentru a exploda, la fel ca pagerele.

Pe de altă parte, potrivit New York Times, firma cu sediul la Budapesta bănuită că ar fi produs pagerele folosite de Hezbollah era de fapt o companie fantomă israeliană, folosită ca acoperire pentru agenții MOSAD care ar fi introduse explozibili în dispozitive.

Între timp, Israelul a declarat "o nouă fază a războiului".

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: "Am spus deja și repet, îi vom aduce în siguranță pe locuitorii din nord înapoi în casele lor. Exact asta vom face".

Aproximativ 60.000 de israelieni au fost strămutați în regiune din cauza schimburilor de focuri cu Hezbollah. Iar- guvernul Israelului a făcut din revenirea lor acasă un obiectiv principal de război.

Ministrul Apărării a anunțat mutarea unei divizii a armatei israeliene din Gaza în nordul Israelului, aproape de granița cu Libanul.

