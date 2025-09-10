Haos pe aeroportul din Mallorca. Ploile torențiale au provocat întârzieri și anulări de zboruri. GALERIE FOTO

Stiri externe
10-09-2025 | 20:31
Haos pe aeroportul din Mallorca. Ploile torențiale au provocat întârzieri și anulări de zboruri.
Profimedia

Furtunile puternice s-au îndepărtat de Insulele Baleare, dar aeroportul din Mallorca continuă să înregistreze întârzieri din cauza ploilor care au lovit insula marți și miercuri.

autor
Ioana Andreescu

Potrivit informațiilor furnizate de autoritatea aeroportuară Aena, incidentele înregistrate până acum implică zboruri care urmau să decoleze sau să aterizeze pe aeroportul Son Sant Joan din Palma.

Întârzierile, 20 la decolare și 22 la aterizare, au variat între o oră și două ore. Aeroporturile din Ibiza și Menorca, în schimb, nu au raportat incidente în dimineața zilei de miercuri. Marți, însă, cele trei aeroporturi au înregistrat sute de întârzieri, zeci de anulări și mai multe devieri către alte destinații.

Ploile abundente înregistrate pe tot parcursul zilei

Ploile abundente înregistrate pe tot parcursul zilei de marți au provocat 95 de incidente, majoritatea din cauza inundațiilor în zone joase și a copacilor doborâți.

Aceasta este situația contabilizată de serviciile de urgență ale regiunii până miercuri dimineață, la ora 8, după cum a raportat serviciul 112 pe contul său de pe rețelele sociale. Marea majoritate a incidentelor au avut loc în Mallorca – 92, în timp ce în Menorca au fost gestionate două incidente, iar în Ibiza, unul.

Cele mai afectate municipalități sunt Palma (47 de incidente), Calvia (19), Algaida (4), Andratx (4), Manacor (3), Marratxí (3) și Llucmajor (2). Cele mai puține incidente au fost înregistrate în Artà, Bunyola, Ciutadella, Deya, Escorca, Ferreries, Puigpunyent, Sant Joan, Santa Eulària, Santa Maria, Ses Salinas, Valldemossa și Vilafranca.

Majoritatea alertelor au fost legate de inundații în zone joase și drumuri publice (21), copaci doborâți (28) și acumulări de apă pe carosabil (16).

Agenția Meteorologică de Stat (Aemet) a emis pentru miercuri o avertizare galbenă pentru regiunile interioare și Llevant din Mallorca, din cauza ploilor și furtunilor.

Sursa: majorcadailybulletin.com

Dată publicare: 10-09-2025 20:31

