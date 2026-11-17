În cursul dimineții, pe pagina principală a site-ului a apărut, timp de câteva minute, un banner cu imaginea lui Ilia Kovalciuk sărbătorind golul victoriei marcat împotriva Canadei la Campionatul Mondial de hochei din 2008, însoțită de mesajul: „V-a fost frică să vă întâlniți cu Rusia? Ați exclus singura echipă pe care nu o puteți învinge”.

La câteva minute după apariția bannerului, site-ul a devenit inaccesibil.

În prezent, pe pagina principală este afișat un mesaj care anunță efectuarea unor lucrări tehnice.

Pe 15 noiembrie, Federația Internațională de Hochei pe Gheață (IIHF) a anunțat oficial că Rusia nu va fi admisă la Campionatul Mondial de hochei pentru tineret, care se va desfășura în Canada, deși Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) hotărâse anterior că echipa Rusiei trebuie să poată participa la competiție.

Decizia IIHF a fost luată în contextul poziției autorităților canadiene, care au anunțat că nu vor elibera vize de intrare pentru jucătorii ruși.