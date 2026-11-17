Mulți șoferi nu citesc manualul de utilizare al mașinii, deși acesta conține informații importante despre funcțiile vehiculului. Astfel, unele dotări rămân necunoscute, chiar dacă pot simplifica semnificativ experiența la volan, relatează El Debate.

Butonul cu stea, o comandă configurabilă

Simbolul unei stele conturate indică, de regulă, un buton personalizabil. Acesta nu are o funcție prestabilită, ci îi permite șoferului să aleagă ce comandă să execute la apăsare. Practic, funcționează ca o scurtătură către o setare sau o funcție folosită frecvent.

De exemplu, butonul poate fi configurat pentru activarea comenzilor vocale sau pentru schimbarea modului de condus. În funcție de modelul mașinii, poate fi folosit și pentru accesarea rapidă a anumitor setări ale sistemelor de asistență pentru șofer, cunoscute sub denumirea ADAS.

Cum poate simplifica utilizarea sistemelor mașinii

Sistemele ADAS sunt concepute pentru a spori siguranța în trafic, însă unele dintre funcțiile lor pot fi considerate intruzive de către șoferi. Butonul cu stea poate fi configurat, în funcție de dotările mașinii, pentru a dezactiva rapid anumite sisteme sau pentru a opri funcția Start&Stop.

O altă utilizare posibilă apare la unele modele de mașini chinezești, în care reglarea oglinzilor se face prin intermediul ecranului multimedia. În loc să acceseze mai multe meniuri și submeniuri, șoferul poate configura butonul cu stea pentru a ajunge mai rapid la comenzile de reglare a oglinzilor.

Prin urmare, butonul nu are o singură funcție universală. Rolul său depinde de preferințele șoferului și de opțiunile disponibile pe fiecare model de mașină. Practic, poate deveni o comandă rapidă pentru funcția pe care conducătorul auto o folosește cel mai des.