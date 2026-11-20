Au fost divulgate date aparținând mii de clienți ai unora dintre cele mai mari instituții financiare din lume. Se pare că hackerii au accesat conturile unor terți și au expus informațiile clienților, scrie Mirror.

Grupul de ransomware, cunoscut sub numele de „n0n”, a divulgat datele a mii de clienți ai J.P. Morgan, Chase, Visa și Mastercard. Se pare că grupul de hackeri a revendicat aproximativ 200 de incidente de la apariția sa, în septembrie.

Hackerii au expus datele clienților J.P. Morgan

Aceste incidente vin în urma altor câteva probleme tehnologice, precum suspendarea zborurilor la nivel național de către FAA în weekend, întreruperea globală a serviciilor Microsoft de săptămâna trecută și atacul cibernetic asupra Binance de luna trecută.

În urma atacului cibernetic asupra celei mai mari bănci din SUA, J.P. Morgan, au fost divulgate datele personale ale celor mai înstăriți 16.000 de clienți ai acesteia. Datele includeau adrese de e-mail, numere de telefon și coduri de identificare ale conturilor.

J.P. Morgan a declarat că atacul a afectat o companie terță cu care colaborează.

„Pe baza anchetei noastre de până acum, considerăm că atacatorii au accesat anumite date de marketing deținute de acești furnizori, care ar putea include numele și adresele de e-mail ale unor clienți”, a declarat un purtător de cuvânt. Purtătorul de cuvânt a adăugat că banca îi va contacta direct pe cei afectați.

De asemenea, banca s-a confruntat la începutul acestei săptămâni cu probleme în procesarea tranzacțiilor, ca urmare a unei erori de software. Această eroare a afectat și alte bănci și a provocat unele perturbări.

Grupul „n0n” a revendicat atacuri asupra Visa și Mastercard

Luni, grupul „n0n” a susținut că a obținut înregistrări privind interacțiunile deținătorilor de carduri, care includeau „sute de mii de interacțiuni din cadrul campaniilor pentru zeci de mii de adrese de e-mail distincte ale deținătorilor de carduri”, conform unei capturi de ecran a mesajului realizată de platforma de cercetare a criminalității cibernetice eCrime.ch.

Același grup de hackeri a publicat luni afirmații similare cu privire la Visa și Mastercard.

Visa a declarat că are cunoștință de aceste afirmații și că acestea sunt „legate de un incident care a implicat un furnizor terț de servicii din regiunea Asia-Pacific”.

„Sistemele Visa nu au fost implicate și nu au fost afectate. Niciun fel de date privind plățile, cum ar fi numerele de card, nu au fost afectate”, a declarat un purtător de cuvânt.

Un purtător de cuvânt al Mastercard a declarat că compania a fost informată recent cu privire la un incident „la un furnizor terț, care a dus la expunerea unui număr limitat de adrese de e-mail — informații care nu au legătură cu plățile — aparținând unui grup restrâns de deținători de carduri înscriși într-un program specific de beneficii”.

„Nu există niciun impact asupra rețelei de plăți Mastercard sau asupra posibilității utilizatorilor de a-și folosi cardurile”, a adăugat purtătorul de cuvânt.