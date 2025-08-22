Guvernul american suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini

22-08-2025 | 07:28
sofer camion
Shutterstock

Guvernul american a anunţat joi că suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini, acuzaţi că "pun în pericol vieţile americanilor" pe drumurile din SUA, relatează AFP.

Ioana Andreescu

„Suspendăm toate acordările de vize de muncă pentru şoferii de camione comerciale, cu efect imediat", a declarat secretarul de stat Marco Rubio pe reţeaua X.

„Numărul tot mai mare de şoferi străini care conduc camioane mari semiremorci pe drumurile americane pune în pericol vieţile americanilor şi afectează mijloacelor de trai ale şoferilor de camion americani", a adăugat el.

Secretarul de stat american nu a furnizat nicio cifră care să susţină această acuzaţie, dar aceasta este reluată în mod constant de susţinătorii preşedintelui american Donald Trump în numele politicii sale "America First".

Administraţia Trump a denunţat anterior faptul că mulţi dintre aceşti şoferi de camion străini nu vorbesc sau vorbesc prost limba engleză.

volodimir zelenski
Zelenski acuză Rusia că evită întâlnirea trilaterală. Liderul ucrainean cere o reacție puternică din partea SUA
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Maduro cere ”întregului popor” să se mobilizeze împotriva SUA. Președintele Venezuelei ar conduce un cartel de droguri
Maduro cere ”întregului popor” să se mobilizeze împotriva SUA. Președintele Venezuelei ar conduce un cartel de droguri

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a făcut joi apel la miliţie, rezervişti şi "întreg poporul" să se mobilizeze în acest weekend pentru a face faţă "ameninţărilor" SUA, relatează vineri AFP.

Zelenski acuză Rusia că evită întâlnirea trilaterală. Liderul ucrainean cere o reacție puternică din partea SUA
Zelenski acuză Rusia că evită întâlnirea trilaterală. Liderul ucrainean cere o reacție puternică din partea SUA

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi Rusia că vrea să se „sustragă" de la „necesitatea" organizării unei întâlniri cu preşedintele Vladimir Putin pentru a găsi o ieşire din războiul provocat de invazia rusă.

SUA participă la „Eurovisionul rusesc”. Un presupus fiu al lui Michael Jackson va reprezenta America. VIDEO
SUA participă la „Eurovisionul rusesc”. Un presupus fiu al lui Michael Jackson va reprezenta America. VIDEO

Statele Unite participă la versiunea rusească a concursului european Eurovision, alături de un număr considerabil de dictaturi.

Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Este oficial, guvernul a adoptat proiectul de lege, care limitează retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii.

VIDEO | FCSB, doar o remiză în Scoția, după un „thriller” de senzație cu Aberdeen, în Europa League. Rezumatul meciului
VIDEO | FCSB, doar o remiză în Scoția, după un „thriller” de senzație cu Aberdeen, în Europa League. Rezumatul meciului

FCSB a terminat, joi, la egalitate, 2-2, prima manșă din „dubla” cu scoțienii de la Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Returul are loc joi (28 august) la București.

Zelenski: „Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei”. Rușii au lovit o fabrică americană
Zelenski: „Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei”. Rușii au lovit o fabrică americană

Volodimir Zelenski a acuzat joi seara Rusia că, prin atacurile masive lansate în noaptea precedentă asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, demonstrează că nu doreşte negocieri pentru încheierea războiului.

