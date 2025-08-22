Guvernul american suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini

Guvernul american a anunţat joi că suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini, acuzaţi că "pun în pericol vieţile americanilor" pe drumurile din SUA, relatează AFP.

„Suspendăm toate acordările de vize de muncă pentru şoferii de camione comerciale, cu efect imediat", a declarat secretarul de stat Marco Rubio pe reţeaua X.

„Numărul tot mai mare de şoferi străini care conduc camioane mari semiremorci pe drumurile americane pune în pericol vieţile americanilor şi afectează mijloacelor de trai ale şoferilor de camion americani", a adăugat el.

Secretarul de stat american nu a furnizat nicio cifră care să susţină această acuzaţie, dar aceasta este reluată în mod constant de susţinătorii preşedintelui american Donald Trump în numele politicii sale "America First".

Administraţia Trump a denunţat anterior faptul că mulţi dintre aceşti şoferi de camion străini nu vorbesc sau vorbesc prost limba engleză.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













