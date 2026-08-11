Într-un comunicat, această federaţie, care reuneşte aproximativ 300 de publicaţii franceze, consideră neloială lansarea AI Overviews şi AI Mode de către gigantul american de internet „înainte de deschiderea negocierilor”, ceea ce îi pune „în faţa unui fapt împlinit”, potrivit Agerpres.

Google este acuzat că nu vrea să împartă beneficiile generate de aceste două unelte, încălcând legea franceză din 2019, care transpune o directivă europeană şi care „subordonează utilizarea conţinutului de presă autorizării prealabile şi unei remuneraţii”.

„Editorii nu cer să fie oprită această inovaţie. Cerem ca această valoare să fie împărţită şi ca utilizarea conţinutului lor să fie remunerată, aşa cum cere legea”, a subliniat preşedintele APIG, Marc Feuillée.

Editorii avertizează asupra scăderii traficului digital

Noile instrumente, lansate în Franţa pe 22 iulie, după ce fuseseră deja introduse în alte ţări, permit utilizatorilor să converseze cu un AI în căutarea de conţinut şi propun linkuri către ziare doar în partea de jos, ceea ce poate genera o pierdere importantă de trafic digital.

Potrivit mai multor organizaţii franceze citate în comunicat, în ţările în care aceste instrumente au fost deja introduse, scăderea traficului a fost evaluată între 33 şi 38%.

Acesta reprezintă un pericol care ameninţă un sector deja foarte afectat în Franţa de scăderea publicităţii, ceea ce a obligat la reducerea personalului.

În plus, introducerea acestor instrumente a fost făcută înainte începerii negocierilor la care Google era obligat să participe, spun editorii, ceea ce i-a determinat să apeleze la instituţiile de reglementare.

APIG cere negocieri şi remunerarea conţinutului de presă

Autoritatea pentru Concurenţă a sancţionat deja, în 2020, gigantul american pentru practici neloiale şi i-a impus obligaţia de a negocia cu ziarele. În 2022, i-a aplicat o amendă de 500 de milioane de euro pentru că nu a respectat aceste angajamente, ceea ce a determinat Google să realizeze contacte şi să ajungă la un acord pentru remunerarea conţinutului său, valabil până în 2027.

„Folosirea unilaterală a noilor utilizări ale conţinutului de presă fără autorizare prealabilă contravine acestor angajamente”, consideră editorii.

APIG spune că este „deschisă la negocieri” care să permită utilizarea conţinutului de presă, „esenţial pentru serviciile de AI generativă”, dar „într-un cadru bazat pe o autorizare negociată şi o remunerare pe măsura valorii sale”.