iLikeIT: Ce inovații tehnologice ne așteaptă în 2026 – Google și Apple duc realitatea augmentată la nivelul următor

iLikeIT
11-12-2025 | 09:34
×
Codul embed a fost copiat

Astăzi ne uităm la ce ne așteaptă în 2026 pentru că urmează să vedem câteva inovații destul de interesante. Sunt așteptări mari de la anumite companii și de la anumite produse care promit inovații.

autor
Știrile PRO TV

Este cazul Google, cu ochelarii de realitate augmentată. Este o piață încercată deja de Apple. Tehnologia lor se numește ”XR”, primele produse le vedem deja și se numesc: Galaxy XR.

Practic este un sistem de operare care combină atât lumea virtuală cât și lumea reală și proiectează în fața noastră diverse ferestre în care avem aplicațiile noastre preferate. Ne putem conecta cu telefonul mobil, putem să folosim această cască atât pentru productivitate, dar și pentru distracție sau relaxare.

Urmăriți mai multe informații în VIDEO atașat. 

Sursa: Pro TV

Etichete: ilikeit, google, realitate augumentată,

Dată publicare: 11-12-2025 09:34

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Instagram introduce o funcție nouă. Ce beneficii aduce pentru utilizatori
iLikeIT
Instagram introduce o funcție nouă. Ce beneficii aduce pentru utilizatori

Instagram lansează „Your Algorithm”, o facilitate care permite utilizatorilor să specifice din ce domenii doresc să vadă mai multe postări afişate în feed de algoritmul platformei.

Facebook primeşte un design nou. Schimbările menite să îmbunătăţească experienţa utilizatorilor
iLikeIT
Facebook primeşte un design nou. Schimbările menite să îmbunătăţească experienţa utilizatorilor

Meta anunţă o serie de schimbări vizuale pentru aplicaţia Facebook, care nu vor schimba fundamental modul de funcţionare sau aspectul, dar promit îmbunătăţiri punctuale pentru anumite elemente şi secţiuni.

iLikeIT. Revoluția bateriilor cu silicon și litiu: cele mai importante inovații tech ale anului 2025
iLikeIT
iLikeIT. Revoluția bateriilor cu silicon și litiu: cele mai importante inovații tech ale anului 2025

Este momentul pentru iLikeIT. Să vedem care sunt noutățile din lumea tehnologiei. Ne uităm la cele mai importante momente din tehnologie din 2025 și cu bune și cu rele.

Recomandări
Secţia pentru judecători a CSM: Consiliul face apel la societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate
Stiri actuale
Secţia pentru judecători a CSM: Consiliul face apel la societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susţine că ”alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”
Stiri Justitie
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”

În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Decembrie 2025

49:32

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28