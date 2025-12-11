iLikeIT: Ce inovații tehnologice ne așteaptă în 2026 – Google și Apple duc realitatea augmentată la nivelul următor

Astăzi ne uităm la ce ne așteaptă în 2026 pentru că urmează să vedem câteva inovații destul de interesante. Sunt așteptări mari de la anumite companii și de la anumite produse care promit inovații.

Este cazul Google, cu ochelarii de realitate augmentată. Este o piață încercată deja de Apple. Tehnologia lor se numește ”XR”, primele produse le vedem deja și se numesc: Galaxy XR.

Practic este un sistem de operare care combină atât lumea virtuală cât și lumea reală și proiectează în fața noastră diverse ferestre în care avem aplicațiile noastre preferate. Ne putem conecta cu telefonul mobil, putem să folosim această cască atât pentru productivitate, dar și pentru distracție sau relaxare.

Urmăriți mai multe informații în VIDEO atașat.

