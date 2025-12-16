Apple și Google sunt presate de autoritățile britanice să limiteze nuditatea pe telefoanele copiilor

Stiri externe
16-12-2025 | 10:19
smartphone elevi scoala
Shutterstock

Guvernul britanic urmează să ceară celor două mari companii de tehnologie, Apple şi Google, să ia măsuri pentru blocarea nudităţii pe sistemele mobile de operare pe care le dezvoltă, pentru protejarea celor mici.

autor
Lorena Mihăilă

Astfel, conform cerinţei guvernamentale văzute de Financial Times înainte de a fi făcută publică, iOS şi Android ar trebui să ia măsuri pentru a bloca nuditatea, măsuri care se vor aplica la nivelul sistemului de operare, pentru toate aplicaţiile instalate, scrie News.ro.

Interdicţia va funcţiona în ambele sensuri, vizând atât realizarea şi trimiterea conţinutului, cât şi afişarea celui recepţionat.

Pentru că restricţia vizează minorii, cele două companii vor trebui să realizeze şi verificarea vârstei.

Guvernul britanic se alătură unui număr din ce în ce mai mare de entităţi care cred că aceste restricţii sunt mai eficient implementate la nivelul sistemului de operare, decât de fiecare aplicaţie în parte.

Citește și
huawei Mate XTs
Huawei reinventează pliabilul: noul Mate XTs, un smartphone trifold de 2.500 de dolari, marchează revenirea gigantului chinez

Deocamdată, conform publicaţiei americane, guvernul britanic doar cere celor două companii să ia această măsură, nu o impune imperativ.

O moleculă naturală din alimente promite o tinerețe mai lungă. Ce produse trebuie să mâncăm

Sursa: News.ro

Etichete: Marea Britanie, Android, apple, nuditate,

Dată publicare: 16-12-2025 10:19

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Majoritatea germanilor nu se despart de smartphone nici la toaletă. Tinerii sunt cei mai dependenți de telefoanele mobile
Stiri externe
Majoritatea germanilor nu se despart de smartphone nici la toaletă. Tinerii sunt cei mai dependenți de telefoanele mobile

Majoritatea germanilor sunt atât de ataşaţi de smartphone-urile lor încât nu le lasă din mână nici măcar când merg la toaletă, conform unui sondaj publicat vineri, transmite DPA.

Huawei reinventează pliabilul: noul Mate XTs, un smartphone trifold de 2.500 de dolari, marchează revenirea gigantului chinez
iLikeIT
Huawei reinventează pliabilul: noul Mate XTs, un smartphone trifold de 2.500 de dolari, marchează revenirea gigantului chinez

Huawei a lansat joi a doua generație a smartphone-ului său trifold, în încercarea de a-și consolida revenirea pe piața din China și de a face pași timizi către piețele internaționale.

Telefonul lui Trump, american și nu prea. Specificațiile tehnice au fost schimbate în secret, după deschiderea precomenzilor
iLikeIT
Telefonul lui Trump, american și nu prea. Specificațiile tehnice au fost schimbate în secret, după deschiderea precomenzilor

Trump Organization a retras mențiunea conform căreia noul său smartphone, T1, ar fi fabricat în Statele Unite, după apariția unor îndoieli legate de fezabilitatea producției acestuia pe teritoriul american la un preț de doar 499 de dolari.

Trump Organization intră pe piaţa telefoniei mobile. Cât costă și cum arată smartphone-ul Trump Mobile. FOTO
Stiri externe
Trump Organization intră pe piaţa telefoniei mobile. Cât costă și cum arată smartphone-ul Trump Mobile. FOTO

Trump Organization, grupul de afaceri al familiei Trump, a lansat luni un serviciu de telefonie mobilă şi un smartphone care costă 499 de dolari, denumit Trump Mobile, transmite Reuters.

Cum arată un smartphone în Coreea de Nord, cunoscută pentru cenzură. Ultimul model vine „la pachet” cu anumite restricții
iLikeIT
Cum arată un smartphone în Coreea de Nord, cunoscută pentru cenzură. Ultimul model vine „la pachet” cu anumite restricții

Smartphone-urile nord-coreene au dotări surprinzătoare, iar una dintre ele nu funcționează cu anumite conținuturi sau aplicații legate de liderii țării.

Recomandări
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită
Stiri actuale
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Un scandal uriaș de corupție îl are protagonist pe fostul ministru al transporturilor Răzvan Cuc. Procurorii au descins dimineață în locuința sa și urmează să-l aducă la audieri.

Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă
Stiri actuale
Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă

Pe 16 decembrie 1989, la Timișoara au început primele evenimente ale revoluției anticomuniste care a dus, câteva zile mai târziu, la căderea regimului Nicolae Ceaușescu.

Primul summit al statelor de pe flancul estic. Nicușor Dan participă la discuțiile privind securitatea frontierei de est a UE
Stiri Politice
Primul summit al statelor de pe flancul estic. Nicușor Dan participă la discuțiile privind securitatea frontierei de est a UE

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Decembrie 2025

53:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28