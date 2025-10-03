Gluma făcută de Putin după incursiunile dronelor care au provocat teamă în Europa. Cum a luat peste picior NATO | VIDEO

Președintele Vladimir Putin a ridiculizat temerile europene legate de apariția dronelor, a respins acuzațiile privind prezența trupelor ruse la granița cu Finlanda și a descris NATO drept un „tigru de hârtie”.

În cadrul discursului susținut, joi, la Clubul de Discuții Valdai din Sochi, Rusia, moderatorul l-a întrebat „De ce ați trimis atât de multe drone în Danemarca?”, Putin a râs și a răspuns: „Nu o voi mai face”. Liderul de la Kremlin a negat implicarea Rusiei în recentele activități cu drone și a comparat aparițiile acestora cu rapoartele privind OZN-urile, potrivit The Kyiv Independent.

„Serios vorbind, nici măcar nu avem drone care să poată ajunge la Lisabona... Acesta este unul dintre modurile de a agita situația, de a îndeplini instrucțiunile comitetului de la Washington și de a crește cheltuielile pentru apărare”, a conitnuat președintele rus.

Țări europene, printre care Danemarca, Germania, Polonia și, mai nou, Belgia, au raportat multiple incursiuni ale dronelor în ultimele săptămâni. Deși sursa multora dintre acestea rămâne neclară, autoritățile poloneze au declarat că Moscova a încălcat intenționat spațiul său aerian pe 10 septembrie.

Putin a comentat și despre Finlanda, care a aderat la NATO anul trecut, și a insistat că Rusia nu are trupe în apropierea frontierei, dar a amenințat că le va desfășura. „Acum vor fi acolo”, a spus el.

Remarca a făcut ecou avertismentelor anterioare că Moscova va răspunde la extinderea Alianței.

Putin a ripostat și împotriva președintelui american Donald Trump, care recent a calificat Rusia drept „tigru de hârtie”.

„Nu voi numi niciodată pe nimeni tigru de hârtie, dar Rusia a cheltuit milioane și milioane de dolari pe bombe, rachete, muniție și vieți, viețile lor, și practic nu a câștigat niciun teritoriu”, a declarat Trump săptămâna trecută, discutând despre războiul în curs al Rusiei – și lipsa câștigurilor teritoriale – în Ucraina.

„Un tigru de hârtie. Ce urmează apoi? Du-te și ocupă-te de acest tigru de hârtie”, a răspuns Putin.

„Dacă luptăm cu întregul bloc NATO, ne mișcăm, avansăm și ne simțim încrezători, iar noi suntem un „tigru de hârtie”, atunci ce este NATO în sine?”

Ultimul incident cu drone, la o bază militară din Belgia

Cincisprezece drone neidentificate au fost observate în noaptea de joi spre vineri deasupra bazei militare Elsenborn, la sud-est de Liège, foarte aproape de graniţa cu Germania, informează presa belgiană.

Cu câteva ore mai înainte, aparate de zbor au fost observate în spaţiul aerian german, deasupra aeroportului Franz-Josef-Strauss din München, în cursul serii. Zborurile au fost suspendate timp de câteva ore din motive evidente de siguranţă.

Apoi, vineri, în jurul orei locale 1:45, aproximativ cincisprezece drone au fost observate survolând terenul militar din Elsenborn, în Belgia, potrivit postului public de radio-televiziune flamand VRT. „Dronele au fost observate întâmplător în timpul unui test”, precizează un alt post, RTL Info, care continuă: „Se pare că au zburat din Belgia spre Germania şi au fost observate şi de poliţia din Düren, de cealaltă parte a frontierei”.

Informaţia a fost confirmată de cabinetul ministrului belgian al Apărării, Theo Francken, care a anunţat că este în curs o anchetă.

Primarul din Bütgenbach, comuna unde se află baza militară Elsenborn, Daniel Franzen, a declarat pentru agenţia de presă belgiană Belga că o dronă a fost utilizată pentru a căuta un cal rătăcit. El a afirmat, de asemenea, că nu a fost informat despre o ameninţare cu drone în dimineaţa zilei de vineri.

Acest incident se adaugă seriei de survoluri ale unor drone neidentificate în Europa, care se întâmplă de câteva săptămâni. Germania a raportat deja că un „roi” de drone a survolat statul Schleswig-Holstein (nord), la graniţa cu Danemarca. În perioada 22-25 septembrie, ţara scandinavă a fost, de asemenea, ţinta acestui tip de incursiuni aeriene misterioase timp de mai multe zile consecutive.

Înainte de aceasta, Polonia protestase faţă de prezenţa a 19 drone în spaţiul său aerian, la începutul lunii septembrie. Câteva zile mai târziu, trei avioane de vânătoare ruseşti au pătruns în spaţiul aerian estonian timp de aproximativ 12 minute, declanşând o reacţie fermă din partea NATO.

Deşi originea acestor zboruri cu drone rămâne până în prezent necunoscută, autorităţile daneze şi poloneze au arătat rapid cu degetul spre Rusia.

