Persoanele fizice nu vor mai putea să aducă din străinătate câte mașini doresc şi sigur niciuna sub EURO 3.

Autoritățile vor să impună reguli stricte și pentru haine, anvelope și mobilier după ce în ultimii ani am devenit groapa de gunoi a Europei.

Nu va mai fi permisă vânzarea mașinilor sau a utilajelor agricole care au fost declarate „daună totală” scoase din uz sau neeligibile pentru înmatriculare în țara de proveniență, conform noilor reguli.

Mai mult, nu vor putea fi comercializate autovehiculele cu normă de poluare mai mică de Euro 3. Iar o persoană va putea aduce în ţară cel mult 2 mașini la mâna a doua pe an.

Diana Buzoianu - Ministrul Mediului: „Dacă vorbim de persoane fizice, persoane care vin și declară că le folosesc pentru ele și aduc în țară zeci de mașini în fiecare an e clar că aia e o activitate paravan ilegală. Să interzicem să mai poată orice persoană fizică să vină să zică „am nevoie de 30 de mașini, eu, anul acesta second hand pe care să le aduc în țară. Nu, 2 mașini e mai mult decât suficient. Ce vrem noi e să oprim să mai intre deșeuri în țară sub eticheta falsă că ar fi produse second hand”.

Noua ordonanță impune reguli stricte pentru produsele second-hand. Înainte ca România să adere la Spațiul Schengen, punctele de frontieră au respins peste 20.000 de tone de deșeuri, majoritatea mascate în produse uzate. Din acestea, peste 5.000 de tone erau haine şi pantofi.

Hainele și încălțămintea vor trebui sortate, igienizate de firme autorizate și etichetate individual, spre deosebire de ce se întâmpla în prezent, când nu există control detaliat sau trasabilitate.

Pentru anvelope, vor fi impuse limite clare de vechime, maximum 10 ani pentru cele de vară și 6 ani pentru cele de iarnă, trebuie să fie fără defecte și cu inventar complet.

Și mobilierul Second Hand va trebui curățat, dezinfectat și însoțit de documente detaliate privind proveniența. În plus, regulile noi vor garanta că mobilierul second-hand este sigur pentru utilizare.

Andrei Corlan - Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu: „Ceea ce se va elimina va fi această zonă gri în care nu știai dacă duci haine sau aduci gunoi la noi în țară. Și mă refer la, avem imagini cu pamperși folosiți, lenjerie folosită, un singur pantof fără pereche sau pantofi găuriți. Lucruri care oricum nu mai pot fi folosite și ajung să fie, din păcate, aruncate pe teritoriul țării noastre”

Asociația Română pentru Reutilizare și Reciclare Textile a transmis pentru ȘtirileProTV că proiectul „în forma actuală, ar bloca efectiv piața legitimă de second-hand din România prin cerințe imposibil de îndeplinit operațional”, iar „Costurile suplimentare s-ar transfera direct în prețul final”.