La bursa de la Amsterdam, cotaţiile futures au crescut chiar şi cu 13%. Aceasta după ce miercuri au scăzut, pe măsură ce piaţa a evaluat viabilitatea unui plan american de a asigura trecerea în siguranţă a petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, pentru care nu au fost oferite detalii, până acum. Traderii mizează în continuare pe întreruperi majore în aprovizionarea la nivel global.

În jurul orei 8:25 a.m., la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale erau în creştere cu 9,2%, până la 53,26 de euro pentru un Megawatt-oră (MWh).

Îngrijorări globale privind criza energetică

Pieţele globale de energie sunt zguduite de un război care a intrat în cea de-a şasea zi, fără nicio perspectivă imediată de rezolvare. Perturbările schimburilor comerciale ridică spectrul unei crize energetice globale şi stârnesc îngrijorări cu privire la inflaţie.

Piaţa gazelor din Europa este deosebit de vulnerabilă după iarna care a epuizat rezervele de combustibil. Continentul va trebui să cumpere mai multe gaze lichefiate în această vară pentru a-şi reumple depozitele şi riscă să se confrunte cu o concurenţă acerbă pentru gaze dacă livrările din Orientul Mijlociu nu vor putea ajunge pe pieţele globale.

"Nu se întrevede nicio soluţie pentru o redeschidere a Strâmtorii Ormuz, aşa că teama unor livrări insuficiente de gaze lichefiate creşte pe zi ce trece", a declarat Arne Lohmann Rasmussen, analist şef la Global Risk Management.

Prețurile europene, la cel mai ridicat nivel din trei ani

La începutul acestei săptămâni, preţurile de referinţă la gaze în Europa au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, după ce Qatarul a închis Ras Laffan, cea mai mare instalaţie de export de gaze lichefiate din lume, în urma unui atac cu drone iraniene. Traficul navelor prin Strâmtoarea Ormuz a fost aproape complet oprit, în condiţiile în care, în mod normal, această rută este responsabilă pentru aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu gaze lichefiate.

Chiar dacă ţările asiatice cumpără cea mai mare parte a gazelor lichefiate livrate din Orientul Mijlociu, orice întrerupere prelungită a fluxurilor reduce oferta disponibilă, menţinând preţurile ridicate la nivel mondial. Cumpărătorii se grăbesc să găsească surse alternative, un exemplu este Taiwanul care a anunţat că şi-a asigurat aprovizionarea cu gaze lichefiate pentru aprilie din alte regiuni decât Orientul Mijlociu.