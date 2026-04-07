Conţinutul documentului, analizat de Reuters, relevă că hackeri ruşi şi iranieni colaborează în domeniul cibernetic. Analiza ucraineană constituie cea mai detaliată prezentare de până acum a modului în care Rusia oferă sprijin secret Iranului de când Israelul şi SUA şi-au lansat ofensiva în 28 februarie, potrivit agenţiei de presă britanice.

Sateliţi ruseşti, conform raportului nedatat, au efectuat cel puţin 24 de misiuni de observare a unor zone în 11 ţări din Orientul Mijlociu din 21 până în 31 martie, acoperind 46 de "obiective", printre care baze militare americane şi din alte ţări, precum şi alte amplasamente, inclusiv aeroporturi şi câmpuri petrolifere. La doar câteva zile după aceste observări din satelit, baze militare şi cartiere generale au fost ţinta unor atacuri cu rachete balistice şi drone iraniene, se afirmă în raport, care descrie un tipar clar.

O sursă militară occidentală şi o altă sursă din domeniul securităţii regionale au declarat pentru Reuters că informaţiile lor indicau, de asemenea, o activitate intensă a sateliţilor ruşi în regiune, adăugând că imaginile respective au fost transmise Iranului.

Nouă misiuni de observare şi cercetare au acoperit părţi din Arabia Saudită, inclusiv cinci deasupra oraşului militar King Khalid, în apropiere de Hafar Al-Batin, în ceea ce pare a fi un efort de a localiza elemente ale sistemului de apărare antiaeriană THAAD, de fabricaţie americană, se arată în evaluarea ucraineană.

Zone din Turcia, Iordania, Kuwait şi Emiratele Arabe Unite (EAU) au fost supuse supravegherii prin satelit în două rânduri, în timp ce locuri din Israel, Qatar, Irak, Bahrain şi baza navală Diego Garcia au fost monitorizate din spaţiu o singură dată. Într-o tendinţă emergentă, sateliţii Rusiei supraveghează intens Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă vitală pentru o cincime din fluxurile globale de petrol şi GNL, unde Iranul a impus o blocada de facto tuturor navelor, cu excepţia celor provenind din ţări "neostile".

Reuters nu a putut confirma în mod independent conţinutul raportului ucrainean. O purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, a declarat că niciun sprijin extern acordat Iranului de către vreo ţară nu afectează succesul operaţional al SUA. Ministerul de Externe iranian nu a făcut deocamdată niciun comentariu. Ministerul Apărării al Rusiei, ţară care a invadat Ucraina cu peste patru ani în urmă, nu a răspuns solicitărilor Reuters de a comenta aceste informaţii. Liderii europeni i-au adresat întrebări în această privinţă secretarului de stat american Marco Rubio, la o reuniune a G7 luna trecută. Doi diplomaţi au remarcat că Rubio s-a limitat să spună că ajutorul rusesc pentru Iran ar fi nesemnficativ.

Potrivit surselor ucrainene, schimbul de imagini din satelit se face printr-un canal de comunicaţii permanent utilizat de Rusia şi Iran şi ar putea fi facilitat de spion militari ruşi staţionaţi la Teheran.

O sursă de securitate din regiune a confirmat un caz specific descris în raportul ucrainean, făcut public de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna trecută.

În acel caz, un satelit rusesc a surprins imagini ale bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită cu câteva zile înainte ca Iranul să atace instalaţia pe 27 martie, lovind un avion sofisticat american E-3 Sentry AWACS, se arată în raportul ucrainean.

Conform documentului, un satelit rusesc a survolat acelaşi loc pe 28 martie pentru a evalua impactul atacului.

Rusia și Iran, în relații foarte bune

Rusia şi Iranul şi-au consolidat legăturile militare de când preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat o invazie la scară largă în Ucraina în februarie 2022. În special, Ucraina şi Occidentul susţin că Iranul a furnizat Rusiei drone de atac Shahed cu rază lungă de acţiune, pe care Moscova le-a folosit pentru a bombarda Ucraina, dezvoltând în acelaşi timp propriile versiuni, mai sofisticate. Iranul neagă că ar fi furnizat Rusiei arme pentru a fi utilizate împotriva Ucrainei. Putin şi preşedintele iranian Masoud Pezeshkian au semnat apoi un Tratat privind parteneriatul strategic cuprinzător între cele două ţări în ianuarie anul trecut.

Articolul patru din acest tratat prevede că "pentru a consolida securitatea naţională şi a contracara ameninţările comune, serviciile de informaţii şi securitate ale părţilor contractante fac schimb de informaţii şi de experienţă".

Serviciile de informaţii ucrainene şi o sursă din cadrul securităţii regionale mai afirmă că Rusia pare să ofere asistenţă Iranului în domeniul cibernetic. Grupările de hackeri controlate de Iran şi-au intensificat operaţiunile începând cu sfârşitul lunii februarie, vizând în principal infrastructura critică şi companiile de telecomunicaţii din Golf.

Cum comunică hackerii ruși și iranieni

Potrivit raportului ucrainean, grupări de hackeri ruşi şi iranieni comunică prin Telegram, observându-se o colaborare între grupurile ruseşti "Z-Pentest Alliance", "NoName057(16)" şi "DDoSia Project" şi grupul iranian "Handala Hack". De exemplu, luna trecută, s-a menţionat că grupări precum "Handala Hack" au publicat pe Telegram un avertisment cu privire la atacuri asupra sistemelor informatice şi de comunicaţii ale companiilor energetice israeliene.

Simultan, grupări ruseşti au publicat datele de autentificare pentru sistemele de control ale unor infrastructuri critice din Israel, se arată în acelaşi raport.

De asemenea, grupări de hackeri iranieni au utilizat în unele operaţiuni anumite tehnici care arătau că fuseseră obţinute de la hackeri ai serviciilor de informaţii militare ruse, se mai spune în raport.

De exemplu, se menţionează că grupările de hackeri iranieni "Homeland Justice" (UAC-0074) şi "Karmabelow80" au folosit ProfitServer, un furnizor rus de servicii VPS (Virtual Private Server) din Celiabinsk, pentru înregistrarea de domenii.