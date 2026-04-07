”Astăzi fotbalul a pierdut mai mult decât un antrenor. A pierdut o poveste care este scrisă cu pasiune, sacrificiu şi o dragoste rară pentru acest sport. Mircea Lucescu nu a fost doar un nume uriaş, ci un simbol al continuităţii, al muncii fără oprire şi al credinţei că fotbalul nu este doar un joc pentru el, ci un mod de a trăi. A rămas acolo, pe teren, în vestiar, în sufletul echipelor sale, până la capăt. Ştiu ce înseamnă disciplina, sacrificiul şi lupta cu tine însuţi. Dar ceea ce m-a impresionat mereu la el a fost altceva: capacitatea de a rămâne îndrăgostit de fotbal o viaţă întreagă. Să nu obosească, să nu renunţe, să nu se îndepărteze niciodată de ceea ce iubea. Este acel tip de pasiune care nu doar inspiră – ci te copleşeşte. Pentru că îţi arată cât de departe poate merge un om atunci când trăieşte cu adevărat pentru ceea ce iubeşte. Respect profund pentru tot ce a însemnat. Pentru generaţii, pentru istorie, pentru lecţia de dedicare. Sincere condoleanţe familiei!! Odihneşte-te în pace, Mister”, a scris Halep.

Legendarul antrenor Mircea Lucescu a murit, marţi, la 80 de ani, la Spitalul Universitar.

Ultimul meci condus de Mircea Lucescu a fost cel al naţionalei României cu Turcia, la 26 martie, în barajul pentru Cupa Mondială din 2026.